Potężna akcja skarbówki pod Warszawą. Zabezpieczono tysiące podróbek w centrum handlowym
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w jednym z największych centrów handlowych w Polsce. W wyniku kontroli zabezpieczono ogromną liczbę produktów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Łącznie przejęto niemal 158 tysięcy sztuk nielegalnego towaru, którego wartość oszacowano na około 6,5 miliona złotych.
Operacja była wymierzona w handel podróbkami, który od lat pozostaje poważnym problemem na rynku.
Podróbki wciąż zalewają rynek
Mimo licznych kontroli i akcji służb handel fałszywymi produktami wciąż jest bardzo dochodowym biznesem. Wielu klientów decyduje się na zakup towarów z logo znanych marek, licząc na niższą cenę, nawet jeśli nie mają pewności co do ich autentyczności.
Eksperci wskazują, że presja inflacyjna oraz rosnące koszty życia sprawiają, że część konsumentów szuka tańszych alternatyw dla markowej odzieży czy dodatków. To właśnie ten popyt napędza nielegalny rynek podróbek.
Według szacunków instytucji unijnych handel fałszywymi produktami powoduje ogromne straty gospodarcze. Tylko w branży odzieżowej i obuwniczej w Unii Europejskiej mogą one sięgać nawet 12 miliardów euro rocznie.
Nalot w centrum handlowym
Ostatnia akcja funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego została przeprowadzona na terenie ogromnego kompleksu handlowego w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. To miejsce od lat znajduje się pod szczególną obserwacją służb ze względu na skalę obrotu towarami importowanymi z Azji.
Podczas kontroli mundurowi przeszukali wybrane pawilony handlowe i magazyny, w których znajdowały się duże ilości nielegalnych produktów.
Największą partię podróbek znaleziono w lokalu wynajmowanym przez obywatela Chin. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam aż 157,5 tysiąca sztuk produktów oznaczonych logotypami znanych marek.
Kolejne towary odkryto w innym pawilonie handlowym wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu. W tym miejscu znaleziono ponad 2,6 tysiąca elementów odzieży zimowej, w tym czapki i rękawiczki, a także około 1,5 tysiąca naszywek z podrobionymi znakami towarowymi.
Towar wart miliony złotych
Eksperci reprezentujący właścicieli marek potwierdzili, że wszystkie zabezpieczone produkty były oznaczone nielegalnie. W związku z tym zapowiedziano złożenie wniosków o ściganie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie podróbek do obrotu.
Łączna wartość przejętych produktów została oszacowana na około 6,5 miliona złotych.
Cały zabezpieczony towar został przewieziony do magazynu depozytowego w Legionowie, gdzie pozostanie do czasu zakończenia postępowania.
Surowe kary za handel podróbkami
Wprowadzanie do sprzedaży produktów z podrobionymi znakami towarowymi jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej za handel podróbkami grożą:
-
wysoka grzywna
-
kara ograniczenia wolności
-
nawet do dwóch lat więzienia
Jeżeli proceder ma charakter zorganizowany lub dotyczy towarów o dużej wartości, kara może wzrosnąć nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Silny sygnał od służb
Akcja w Wólce Kosowskiej to kolejny przykład walki państwa z nielegalnym handlem. Służby podkreślają jednak, że dopóki istnieje popyt na podróbki, ten rynek będzie próbował się odradzać.
Dlatego funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole i kolejne działania wymierzone w nielegalny handel.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.