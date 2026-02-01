Potężna awaria w Warszawie. Szkoła udostępniona mieszkańcom

Mieszkańcy Żoliborza zostali poinformowani o nadzwyczajnym rozwiązaniu w związku z awarią sieci ciepłowniczej. Władze dzielnicy podjęły decyzję o czasowym udostępnieniu budynku szkoły osobom potrzebującym ogrzewania.

Szkoła otwarta dla mieszkańców

W związku z awarią sieci ciepłowniczej Zarząd Dzielnicy Żoliborz, we współpracy z dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Felińskiego 15, zdecydował o udostępnieniu budynku szkoły mieszkańcom. Obiekt może być wykorzystywany jako tymczasowe miejsce ogrzewania dla osób dotkniętych przerwą w dostawie ciepła.

Decyzja ma charakter doraźny i obowiązuje do czasu usunięcia usterki.

Prace naprawcze mogą potrwać do nocy

Z informacji przekazanych przez Veolię wynika, że prace naprawcze związane z awarią mogą potrwać nawet do późnych godzin nocnych. Do tego czasu budynek liceum przy ulicy Felińskiego 15 pozostanie dostępny dla mieszkańców potrzebujących schronienia przed zimnem.

Władze dzielnicy zapowiadają bieżące informowanie o ewentualnych zmianach w sytuacji.

Dlaczego podjęto taką decyzję

Awaria sieci ciepłowniczej zbiegła się z okresem bardzo niskich temperatur, co znacząco zwiększa ryzyko wychłodzenia mieszkań i pogorszenia warunków bytowych. Udostępnienie ogrzewanego budynku publicznego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom szczególnie narażonym na skutki mrozu.

To rozwiązanie ma charakter interwencyjny i jest stosowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Co to oznacza dla czytelnika

Mieszkańcy Żoliborza, którzy odczuwają skutki awarii ciepła, mogą skorzystać z ogrzewanego budynku I LO przy ulicy Felińskiego 15. Warto śledzić komunikaty Urzędu Dzielnicy, ponieważ dostępność obiektu uzależniona jest od postępów prac naprawczych. Osoby starsze, chore lub samotne powinny rozważyć skorzystanie z tej formy wsparcia.

Awaria sieci ciepłowniczej na Żoliborzu zmusiła władze dzielnicy do podjęcia nadzwyczajnych działań. Budynek liceum został tymczasowo udostępniony mieszkańcom jako miejsce ogrzewania. Decyzja obowiązuje do czasu usunięcia usterki i przywrócenia dostaw ciepła.

