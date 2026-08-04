Potężna burza zmierza w kierunku Warszawy. Tysiące wyładowań na radarach

4 sierpnia 2026 22:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nad zachodnią i centralną Polską rozwija się bardzo aktywny układ burzowy, który przemieszcza się w kierunku Warszawy. Na mapach detekcji wyładowań widać tysiące piorunów, a burzom towarzyszą intensywne opady deszczu oraz silna aktywność elektryczna.

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Burza nad Warszawą.
Fot. Patryk Kosmider / Shutterstock.

Najbardziej aktywna część systemu burzowego rozciąga się obecnie od zachodniej Polski w kierunku centrum kraju. Jeśli utrzyma obecny kierunek i tempo przemieszczania się, w najbliższych godzinach może dotrzeć nad Warszawę i okolice.

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Meteorolodzy ostrzegają, że podczas przechodzenia burz mogą wystąpić:

  • bardzo intensywne opady deszczu,
  • silne porywy wiatru,
  • liczne wyładowania atmosferyczne,
  • lokalnie grad.

Mieszkańcy stolicy powinni zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i tarasach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz śledzić bieżące komunikaty pogodowe.

Sytuacja jest dynamiczna i może zmieniać się z minuty na minutę. Wszystko wskazuje na to, że Warszawę czeka kolejna burzowa noc. Burza może dotrzeć do miasta jeszcze dziś wieczorem lub w nocy, w zależności od dalszego rozwoju i prędkości przemieszczania się komórek burzowych.

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