Potężna burza zmierza w kierunku Warszawy. Tysiące wyładowań na radarach
Nad zachodnią i centralną Polską rozwija się bardzo aktywny układ burzowy, który przemieszcza się w kierunku Warszawy. Na mapach detekcji wyładowań widać tysiące piorunów, a burzom towarzyszą intensywne opady deszczu oraz silna aktywność elektryczna.
Najbardziej aktywna część systemu burzowego rozciąga się obecnie od zachodniej Polski w kierunku centrum kraju. Jeśli utrzyma obecny kierunek i tempo przemieszczania się, w najbliższych godzinach może dotrzeć nad Warszawę i okolice.
Meteorolodzy ostrzegają, że podczas przechodzenia burz mogą wystąpić:
- bardzo intensywne opady deszczu,
- silne porywy wiatru,
- liczne wyładowania atmosferyczne,
- lokalnie grad.
Mieszkańcy stolicy powinni zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i tarasach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
Sytuacja jest dynamiczna i może zmieniać się z minuty na minutę. Wszystko wskazuje na to, że Warszawę czeka kolejna burzowa noc. Burza może dotrzeć do miasta jeszcze dziś wieczorem lub w nocy, w zależności od dalszego rozwoju i prędkości przemieszczania się komórek burzowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.