Tragiczny wypadek pod Płockiem. Nie żyje 76-letnia rowerzystka

4 sierpnia 2026 21:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 4 sierpnia, około godziny 9:50 w miejscowości Parzeń Janówek w powiecie płockim. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym śmierć poniosła 76-letnia rowerzystka.

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Fot. KMP Płock

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca Renault, wykonując manewr wyprzedzania na wzniesieniu, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód najpierw uderzył w jadącą z przeciwka rowerzystkę, a następnie zderzył się z wyprzedzanym Renault, którym kierował 55-letni mężczyzna.

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Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 76-letniej kobiety nie udało się uratować. Zginęła na miejscu. Kierowcy obu samochodów nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

W związku z prowadzonymi czynnościami droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 14:00 i apeluje do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

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