Tragiczny wypadek pod Płockiem. Nie żyje 76-letnia rowerzystka
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 4 sierpnia, około godziny 9:50 w miejscowości Parzeń Janówek w powiecie płockim. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym śmierć poniosła 76-letnia rowerzystka.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca Renault, wykonując manewr wyprzedzania na wzniesieniu, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód najpierw uderzył w jadącą z przeciwka rowerzystkę, a następnie zderzył się z wyprzedzanym Renault, którym kierował 55-letni mężczyzna.
Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 76-letniej kobiety nie udało się uratować. Zginęła na miejscu. Kierowcy obu samochodów nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.
W związku z prowadzonymi czynnościami droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego została całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 14:00 i apeluje do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.