Potężna śnieżyca sunie nad Polskę. Znamy datę
Wiosenne ocieplenie może okazać się tylko krótką przerwą. Najnowsze wyliczenia amerykańskiego modelu pogodowego GFS wskazują, że na początku marca do Polski wkroczy niż ze wschodu, który przyniesie intensywne opady śniegu. Najbardziej dynamiczna sytuacja prognozowana jest na 7 marca.
Meteorolodzy podkreślają jednak, że scenariusz wciąż może ulec zmianie, ponieważ europejski model ECMWF nie pokazuje aż tak gwałtownego załamania pogody.
Najpierw deszcz, potem gwałtowne ochłodzenie
Zgodnie z symulacjami GFS już 2 marca nad zachodnią Polską mogą pojawić się intensywne opady deszczu związane z rozbudowującym się układem niżowym. W kolejnych dniach ma napłynąć chłodniejsze powietrze, które zmieni charakter opadów.
Końcówka tygodnia może przynieść wyraźny spadek temperatury, a wraz z nim powrót zimowych warunków.
7 marca możliwa śnieżyca od północy
Model GFS wskazuje, że kulminacja zjawisk nastąpi 7 marca po południu. Niż przemieszczający się znad Rosji ma sprowadzić intensywne opady śniegu, które początkowo obejmą Warmię i Mazury.
Wieczorem strefa opadów może rozciągać się od północnej Polski przez Litwę aż po Białoruś. Przelotne opady śniegu prognozowane są również w województwie kujawsko-pomorskim, na Podlasiu oraz Lubelszczyźnie.
Na Pomorzu bardziej prawdopodobny jest marznący deszcz. To oznacza ryzyko gołoledzi i bardzo trudnych warunków na drogach.
Noc z 7 na 8 marca kluczowa
W nocy z 7 na 8 marca niż ma przemieszczać się na południe i zachód. Może to powodować powstawanie lokalnych, intensywnych stref opadów w centralnej i południowej Polsce.
Rankiem 8 marca śnieg może jeszcze miejscami padać w województwach mazowieckim i łódzkim, w rejonie Gór Świętokrzyskich, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W ciągu dnia opady powinny stopniowo słabnąć i zanikać.
Ile śniegu może spaść
Obecne wyliczenia sugerują, że pokrywa śnieżna utworzy się głównie na północy kraju. Jej grubość ma wynieść około 2 do 3 cm. Nie jest to wartość paraliżująca, jednak przy jednoczesnym marznącym deszczu i ujemnej temperaturze może dojść do utrudnień komunikacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli planujesz podróż w weekend 7 i 8 marca, warto śledzić aktualizacje prognoz. Sytuacja synoptyczna jest dynamiczna, a rozbieżności między modelami pokazują, że scenariusz może się jeszcze zmienić.
Powrót zimy w pierwszych dniach meteorologicznej wiosny nie jest wykluczony. Warto przygotować się na możliwe opóźnienia w ruchu drogowym i lokalne utrudnienia, zwłaszcza w północnej i wschodniej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.