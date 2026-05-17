Potężne drzewo runęło na Porsche w Warszawie. Ulica została zablokowana
Niebezpieczne zdarzenie na warszawskim Żoliborzu. W sobotnie popołudnie duże drzewo przewróciło się na zaparkowane Porsche, poważnie uszkadzając samochód i blokując ulicę Wieniawskiego. Na miejscu interweniowała straż pożarna. Na szczęście w aucie nikogo nie było i nikt nie odniósł obrażeń.
Drzewo spadło na samochód przy ulicy Wieniawskiego
Do zdarzenia doszło po godzinie 13 przy ulicy Wieniawskiego na warszawskim Żoliborzu.
Jak wynika z relacji świadków oraz nagrania przesłanego do mediów, duże drzewo przewróciło się bezpośrednio na zaparkowane Porsche.
Konar uszkodził pojazd, a korona drzewa całkowicie zablokowała przejazd ulicą.
Na miejscu pracowała straż pożarna
Stołeczna straż pożarna potwierdziła otrzymanie zgłoszenia dotyczącego powalonego drzewa.
Do akcji skierowano sześciu strażaków, którzy zajęli się usuwaniem wiatrołomu oraz zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.
Najważniejsza informacja jest jednak taka, że w chwili zdarzenia w samochodzie nikogo nie było.
Utrudnienia na Żoliborzu
Przez pewien czas ulica Wieniawskiego była całkowicie zablokowana przez powalone drzewo.
Służby usuwały konary oraz zabezpieczały teren, aby przywrócić ruch w tej części dzielnicy.
Co mogło być przyczyną?
Na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących przyczyn przewrócenia się drzewa.
W ostatnich dniach w wielu regionach Polski występowały silniejsze podmuchy wiatru oraz zmienne warunki pogodowe, które mogły osłabić stabilność drzew.
