Potężnie rozbite BMW po nocnym zdarzeniu. Auto zostało doszczętnie zniszczone

24 lipca 2026 23:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w piątek, 24 lipca, w miejscowości Góra w powiecie legionowskim. Samochód osobowy marki BMW został poważnie uszkodzony, jednak mimo ogromnych zniszczeń kierowcy nic się nie stało.

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Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu strażacy zastali mocno rozbity samochód uczestniczący w kolizji. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz usunięciu zagrożeń występujących na jezdni.

Na szczęście, mimo bardzo poważnych uszkodzeń pojazdu, nikt nie odniósł obrażeń.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

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