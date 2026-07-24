Potężnie rozbite BMW po nocnym zdarzeniu. Auto zostało doszczętnie zniszczone
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w piątek, 24 lipca, w miejscowości Góra w powiecie legionowskim. Samochód osobowy marki BMW został poważnie uszkodzony, jednak mimo ogromnych zniszczeń kierowcy nic się nie stało.
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej.
Po przybyciu strażacy zastali mocno rozbity samochód uczestniczący w kolizji. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz usunięciu zagrożeń występujących na jezdni.
Na szczęście, mimo bardzo poważnych uszkodzeń pojazdu, nikt nie odniósł obrażeń.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.