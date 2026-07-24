Użytkownicy mObywatela mają czas do 5 sierpnia. Warszawskich studentów czeka dodatkowy krok w dziekanacie
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina użytkownikom aplikacji mObywatel, że certyfikaty cyfrowych dokumentów trzeba odnowić do 5 sierpnia 2026 roku. Dla większości osób wystarczy jedno logowanie, bo aktualizacja przebiega automatycznie. Kto o tym zapomni, może stracić dostęp do części dokumentów, a warszawskich studentów oraz rodziców dzieci z modułu mObywatel Junior czeka dodatkowa czynność.
Chodzi o standardową, przeprowadzaną co roku aktualizację certyfikatów, które kryptograficznie potwierdzają tożsamość i chronią dane w aplikacji. Ich rola wynika z ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 1234), a bez ważnego certyfikatu dokument w telefonie po prostu przestaje działać. Aktualizacja przedłuża ważność certyfikatów, dzięki czemu mDowód, prawo jazdy czy legitymacje pozostają aktywne.
Sama operacja nie jest oznaką kłopotów z bezpieczeństwem aplikacji, lecz elementem jej normalnego działania. Certyfikat podstawowy, o którym mówi ustawa, ma ograniczony okres ważności i musi być cyklicznie przedłużany, podobnie jak certyfikaty zabezpieczające strony internetowe. Dzięki temu dokument okazywany w telefonie pozostaje wiarygodny dla urzędnika, policjanta czy kontrolera biletów, a zapisane w aplikacji dane są chronione przed manipulacją.
Dla zdecydowanej większości użytkowników cała procedura jest banalnie prosta. Nie trzeba składać wniosków ani instalować dodatkowych aktualizacji. Wystarczy uruchomić aplikację i zalogować się do niej najpóźniej 5 sierpnia, a odnowienie certyfikatów odbędzie się samo, w tle. Podczas logowania mogą pojawić się krótkie komunikaty o odświeżaniu dokumentów, które nie wymagają żadnej reakcji.
Konsekwencje przegapienia terminu są konkretne. Po tej dacie część certyfikatów wygaśnie, a powiązane z nimi dokumenty mogą przestać działać. Ich ponowne uruchomienie będzie wymagało dodatkowych kroków, a w niektórych przypadkach odnowienia profilu. Problem dotknie zwłaszcza osoby, które od dawna nie otwierały aplikacji i mogą nie widzieć komunikatów o zbliżającym się terminie.
Skala sprawy jest duża, bo mObywatel stał się dla milionów Polaków cyfrowym odpowiednikiem portfela. Oprócz dowodu i prawa jazdy można w nim trzymać legitymacje, recepty, dane z ksiąg wieczystych czy informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, a wiosną 2026 roku aplikacja zyskała między innymi wbudowaną wyszukiwarkę dokumentów i usług. Każda z tych funkcji opiera się na tym samym mechanizmie certyfikatów, dlatego jedno logowanie w terminie decyduje o działaniu całego cyfrowego portfela.
Dwa sierpniowe weekendy z utrudnieniami. Prace techniczne w nocy
Odnowienie certyfikatów zbiega się w czasie z pracami technicznymi, o których uprzedził Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za utrzymanie aplikacji. Zaplanowano dwa nocne okna serwisowe: z 25 na 26 lipca oraz z 1 na 2 sierpnia 2026 roku, za każdym razem w godzinach od 20:00 do 2:00. W tym czasie część usług może być chwilowo niedostępna lub działać wolniej. Kto planuje wieczorny albo nocny wyjazd z użyciem mDowodu lub mobilnego prawa jazdy, powinien uwzględnić te przerwy i sięgnąć po dokumenty przed rozpoczęciem prac albo po ich zakończeniu.
Studenci i mObywatel Junior. Tu samo logowanie nie wystarczy
Nie każdy dokument odnowi się jednym kliknięciem. Część studentów korzystających z cyfrowej legitymacji zobaczy w aplikacji osobne powiadomienie. Dla nich procedura jest dłuższa: trzeba udać się do dziekanatu po nowy kod QR, a następnie ponownie aktywować mLegitymację w mObywatelu. Ministerstwo zaznacza, że bez świeżego kodu samodzielne odnowienie certyfikatu nie jest możliwe, a wszystkie te kroki także trzeba wykonać do 5 sierpnia.
Termin obowiązuje również najmłodszych. Rodzice i opiekunowie powinni dopilnować, by dziecko korzystające z modułu mObywatel Junior zalogowało się do aplikacji przed 5 sierpnia. Jeśli certyfikat zdąży wygasnąć, ponowne uruchomienie legitymacji będzie wymagało wygenerowania nowego kodu QR przez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną i dodania dokumentu od nowa. To samo dotyczy szkolnych mLegitymacji uczniowskich.
Dlaczego to problem właśnie w Warszawie. Sierpień i dziekanaty
Dla stolicy dodatkowy krok dla studentów ma szczególne znaczenie, bo Warszawa to największy ośrodek akademicki w kraju, z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, SGH i kilkudziesięcioma innymi uczelniami. Sierpień jest tu jednym z najgorszych momentów na wizytę w dziekanacie. Część sekretariatów pracuje wtedy w ograniczonych godzinach lub ma przerwę urlopową, a wielu studentów przebywa poza miastem. Kto zostawi sprawę na ostatnią chwilę, może nie zdążyć pobrać kodu QR przed upływem terminu.
Nieaktywna legitymacja to w warszawskich realiach także kłopot przy kontroli biletów. To właśnie mLegitymacją studenci potwierdzają prawo do ulgi w komunikacji miejskiej, a jej wygaśnięcie może oznaczać problem z wykazaniem uprawnienia. Pozostali mieszkańcy stolicy, którzy na co dzień noszą dokumenty w telefonie zamiast w portfelu, powinni z kolei pamiętać, że nocne prace techniczne wypadają w dwa wakacyjne weekendy, gdy wielu z nich wyjeżdża z miasta.
Co to oznacza dla Ciebie? Jedno logowanie i spokój na rok
Najprostsze rozwiązanie zajmuje kilkanaście sekund. Wystarczy raz otworzyć mObywatela i zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia, a certyfikaty odnowią się automatycznie i dokumenty zachowają ważność na kolejny rok. Osoby korzystające z aplikacji regularnie prawdopodobnie zrobią to bez żadnego wysiłku, a te, które sięgają po nią rzadko, powinny wejść do niej z początkiem sierpnia.
Więcej uwagi wymaga sytuacja studentów i najmłodszych. Studenci ze stolicy powinni pobrać nowy kod QR w dziekanacie z wyprzedzeniem, nie licząc na sierpniowe dyżury sekretariatów, a rodzice dzieci z mObywatel Junior dopilnować logowania pociechy w terminie. Dobrym nawykiem jest też noszenie tradycyjnego dowodu w noce prac technicznych z 25 na 26 lipca oraz z 1 na 2 sierpnia, bo aplikacja może wtedy działać z przerwami. Samo korzystanie z mObywatela pozostaje bezpłatne, a odnowienie certyfikatów nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.