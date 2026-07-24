Złota w Warszawie prawie gotowa. Betonowy parking zamienił się w zielony deptak. Byliśmy na miejscu

24 lipca 2026 23:14 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Tam, gdzie jeszcze niedawno stały rzędy zaparkowanych aut na betonie, dziś rosną dziesiątki drzew. Przebudowa ulicy Złotej w ramach kwartału Złota-Zgoda wchodzi w ostatnią fazę – docelowa organizacja ruchu ruszy już w sierpniu, a miasto zaczęło właśnie wydawać mieszkańcom identyfikatory wjazdowe uprawniające do dojazdu pod same posesje.

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Fot. Cezary Warś / UM Warszawa

Koniec betonu. Co dokładnie zmieniło się na Złotej?

Ulica Złota, wraz z sąsiednią Zgoda, częścią Jasnej i placem przed Domem Pod Orłami, przeszła w ostatnich dwóch latach gruntowną metamorfozę – to największy jak dotąd projekt realizowany w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, obejmujący 2,5 hektara w samym sercu Śródmieścia. Ulica stała się deptakiem z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów, a wjazd samochodów ograniczają wysuwane słupki – na razie ręcznie sterowane, docelowo automatyczne, reagujące na odczyt tablicy rejestracyjnej lub specjalną kartę. Testy tego systemu trwają obecnie na miejscu.

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Zniknął też dawny tunel pod ulicą Marszałkowską – w jego miejsce powstało naziemne przejście dla pieszych oraz zbiornik wodny z fontanną. Samą Złotą obsadzono 81 wiązami, a w całym przebudowywanym kwartale ma docelowo rosnąć blisko 200 drzew na niemal 3 tysiącach metrów kwadratowych nowej zieleni. Pod nawierzchnią ukryto zbiorniki retencyjne gromadzące deszczówkę, która zasila rośliny oraz system zamgławiania chłodzący powietrze w upalne dni. Beton zastąpiła kostka brukowa ułożona wzdłuż krawężników odtwarzających przedwojenny przebieg ulicy.

Kto wjedzie na Złotą – i jak zdobyć przepustkę?

Docelowe zasady dostępu obejmą od przyszłego miesiąca ulice Złotą, Zgoda oraz Chmielną, do której prowadzi droga przez Zgoda. Prawo wjazdu mają mieszkańcy i przedsiębiorcy dysponujący miejscami postojowymi przy tych ulicach, a także organizatorzy wydarzeń czy ekipy prowadzące prace remontowe i utrzymaniowe na tym terenie. Rozwiązanie nie jest nowością w tej części miasta – identyfikator NC działał już wcześniej jako pilotaż w rejonie Placu Pięciu Rogów, a od lipca funkcjonuje w pięciu wariantach obejmujących łącznie kilka ulic centrum, w tym fragmenty Brackiej, Szpitalnej i Jasnej.

Wniosek o identyfikator można złożyć zdalnie, ale sam dokument trzeba już odebrać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Na wjazdach do strefy pojawią się znaki informujące o nowych zasadach, zanim jeszcze ruszy pełna, automatyczna kontrola wjazdu.

System wariantów identyfikatora NC rozrósł się zresztą w ostatnich miesiącach wraz z kolejnymi etapami przebudowy centrum. Od lipca funkcjonuje już pięć jego odmian – NC, NC-1, NC-2, NC-3 oraz NCW – z których każda uprawnia do wjazdu w nieco inny, precyzyjnie wyznaczony fragment śródmiejskiej siatki ulic. Dla mieszkańca oznacza to w praktyce jedno: przy składaniu wniosku trzeba dokładnie sprawdzić, który wariant odpowiada adresowi posesji, bo sam fakt zamieszkania w tej części Śródmieścia nie gwarantuje automatycznie prawa do wjazdu we wszystkie objęte systemem ulice.

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Gdzie zaparkować bez identyfikatora?

Kierowcy, którzy nie mają prawa do identyfikatora NC, wciąż będą mogli zostawić samochód w okolicy – na miejscach dostępnych dla posiadaczy abonamentu mieszkańca oraz dla pozostałych kierowców. Łącznie co najmniej kilkaset miejsc oferują parkingi na i pod Placem Defilad, pod Placem Powstańców Warszawy oraz przy stacji metra Centrum – wszystkie w spacerowej odległości od nowej Złotej.

Co dalej z Nowym Centrum Warszawy?

Prace na głównym obszarze kwartału Złota-Zgoda mają się zakończyć w najbliższych tygodniach. Jesienią do użytku trafi ostatni fragment inwestycji – otoczenie Filharmonii Narodowej, które zamknie cały, wieloletni już projekt przebudowy tej części Śródmieścia.

Sprawdź, czy potrzebujesz identyfikatora

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z posesjami przy Złotej, Zgoda czy odpowiednim fragmencie Chmielnej powinni złożyć wniosek o identyfikator NC z wyprzedzeniem, najlepiej jeszcze przed sierpniowym uruchomieniem docelowej organizacji ruchu – wniosek składa się przez internet, ale po sam dokument trzeba już zgłosić się osobiście do ZDM, co przy większej liczbie chętnych może wydłużyć oczekiwanie. Szczegółowy regulamin i formularz wniosku znajdziesz na stronie zdm.waw.pl w dziale dotyczącym identyfikatorów. Osoby bez prawa do identyfikatora, które mimo wszystko chcą zostawić auto blisko centrum, powinny od razu zaplanować dojazd do jednego z pobliskich parkingów – przy Placu Defilad, Placu Powstańców Warszawy albo stacji metra Centrum – zamiast liczyć na możliwość wjazdu bezpośrednio na przebudowaną ulicę.

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