Złota w Warszawie prawie gotowa. Betonowy parking zamienił się w zielony deptak. Byliśmy na miejscu
Tam, gdzie jeszcze niedawno stały rzędy zaparkowanych aut na betonie, dziś rosną dziesiątki drzew. Przebudowa ulicy Złotej w ramach kwartału Złota-Zgoda wchodzi w ostatnią fazę – docelowa organizacja ruchu ruszy już w sierpniu, a miasto zaczęło właśnie wydawać mieszkańcom identyfikatory wjazdowe uprawniające do dojazdu pod same posesje.
Koniec betonu. Co dokładnie zmieniło się na Złotej?
Ulica Złota, wraz z sąsiednią Zgoda, częścią Jasnej i placem przed Domem Pod Orłami, przeszła w ostatnich dwóch latach gruntowną metamorfozę – to największy jak dotąd projekt realizowany w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, obejmujący 2,5 hektara w samym sercu Śródmieścia. Ulica stała się deptakiem z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów, a wjazd samochodów ograniczają wysuwane słupki – na razie ręcznie sterowane, docelowo automatyczne, reagujące na odczyt tablicy rejestracyjnej lub specjalną kartę. Testy tego systemu trwają obecnie na miejscu.
Zniknął też dawny tunel pod ulicą Marszałkowską – w jego miejsce powstało naziemne przejście dla pieszych oraz zbiornik wodny z fontanną. Samą Złotą obsadzono 81 wiązami, a w całym przebudowywanym kwartale ma docelowo rosnąć blisko 200 drzew na niemal 3 tysiącach metrów kwadratowych nowej zieleni. Pod nawierzchnią ukryto zbiorniki retencyjne gromadzące deszczówkę, która zasila rośliny oraz system zamgławiania chłodzący powietrze w upalne dni. Beton zastąpiła kostka brukowa ułożona wzdłuż krawężników odtwarzających przedwojenny przebieg ulicy.
Kto wjedzie na Złotą – i jak zdobyć przepustkę?
Docelowe zasady dostępu obejmą od przyszłego miesiąca ulice Złotą, Zgoda oraz Chmielną, do której prowadzi droga przez Zgoda. Prawo wjazdu mają mieszkańcy i przedsiębiorcy dysponujący miejscami postojowymi przy tych ulicach, a także organizatorzy wydarzeń czy ekipy prowadzące prace remontowe i utrzymaniowe na tym terenie. Rozwiązanie nie jest nowością w tej części miasta – identyfikator NC działał już wcześniej jako pilotaż w rejonie Placu Pięciu Rogów, a od lipca funkcjonuje w pięciu wariantach obejmujących łącznie kilka ulic centrum, w tym fragmenty Brackiej, Szpitalnej i Jasnej.
Wniosek o identyfikator można złożyć zdalnie, ale sam dokument trzeba już odebrać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Na wjazdach do strefy pojawią się znaki informujące o nowych zasadach, zanim jeszcze ruszy pełna, automatyczna kontrola wjazdu.
System wariantów identyfikatora NC rozrósł się zresztą w ostatnich miesiącach wraz z kolejnymi etapami przebudowy centrum. Od lipca funkcjonuje już pięć jego odmian – NC, NC-1, NC-2, NC-3 oraz NCW – z których każda uprawnia do wjazdu w nieco inny, precyzyjnie wyznaczony fragment śródmiejskiej siatki ulic. Dla mieszkańca oznacza to w praktyce jedno: przy składaniu wniosku trzeba dokładnie sprawdzić, który wariant odpowiada adresowi posesji, bo sam fakt zamieszkania w tej części Śródmieścia nie gwarantuje automatycznie prawa do wjazdu we wszystkie objęte systemem ulice.
Gdzie zaparkować bez identyfikatora?
Kierowcy, którzy nie mają prawa do identyfikatora NC, wciąż będą mogli zostawić samochód w okolicy – na miejscach dostępnych dla posiadaczy abonamentu mieszkańca oraz dla pozostałych kierowców. Łącznie co najmniej kilkaset miejsc oferują parkingi na i pod Placem Defilad, pod Placem Powstańców Warszawy oraz przy stacji metra Centrum – wszystkie w spacerowej odległości od nowej Złotej.
Co dalej z Nowym Centrum Warszawy?
Prace na głównym obszarze kwartału Złota-Zgoda mają się zakończyć w najbliższych tygodniach. Jesienią do użytku trafi ostatni fragment inwestycji – otoczenie Filharmonii Narodowej, które zamknie cały, wieloletni już projekt przebudowy tej części Śródmieścia.
Sprawdź, czy potrzebujesz identyfikatora
Mieszkańcy i przedsiębiorcy z posesjami przy Złotej, Zgoda czy odpowiednim fragmencie Chmielnej powinni złożyć wniosek o identyfikator NC z wyprzedzeniem, najlepiej jeszcze przed sierpniowym uruchomieniem docelowej organizacji ruchu – wniosek składa się przez internet, ale po sam dokument trzeba już zgłosić się osobiście do ZDM, co przy większej liczbie chętnych może wydłużyć oczekiwanie. Szczegółowy regulamin i formularz wniosku znajdziesz na stronie zdm.waw.pl w dziale dotyczącym identyfikatorów. Osoby bez prawa do identyfikatora, które mimo wszystko chcą zostawić auto blisko centrum, powinny od razu zaplanować dojazd do jednego z pobliskich parkingów – przy Placu Defilad, Placu Powstańców Warszawy albo stacji metra Centrum – zamiast liczyć na możliwość wjazdu bezpośrednio na przebudowaną ulicę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.