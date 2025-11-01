Potężny atak hakerski w Polsce! Zaatakowali znienacka. Systemy przestały działać

1 listopada 2025 16:38 | Autor: Anna Szkutnik

1 listopada 2025 r. doszło do poważnej awarii systemu płatności BLIK. Przez kilka godzin użytkownicy w całym kraju nie mogli generować kodów ani wysyłać przelewów na telefon. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, przyczyną była zewnętrzna cyberatak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co dokładnie się stało?

Awaria rozpoczęła się rano, obejmując wszystkie najważniejsze funkcje BLIK-a: kody jednorazowe, przelewy na telefon, transakcje internetowe. Użytkownicy masowo zgłaszali problemy z dostępem.

Minister cyfryzacji potwierdził, że był to atak z zewnątrz, polegający na przeciążeniu serwerów dużą liczbą zapytań – klasyczny atak DDoS.

Banki i ZBP: środki klientów są bezpieczne

Związek Banków Polskich uspokaja: mimo incydentu, wszystkie środki klientów były i są bezpieczne. Atak został szybko zneutralizowany. Dr Przemysław Barbrich, dyrektor ds. komunikacji w ZBP, podkreśla, że takie incydenty mogą się zdarzać, ale system bankowy pozostaje odporny i dobrze zabezpieczony.

Eksperci: to nie pierwszy i nie ostatni atak

Barbrich zaznaczył, że podobne działania są prowadzone regularnie — nie tylko wobec bankowości, ale też wobec portali informacyjnych. – To nieustanna walka dobra ze złem. Na szczęście, jak dotąd, dobro w każdej z tych sytuacji wygrywa – powiedział ekspert.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli korzystasz z BLIK-a do codziennych płatności, warto mieć alternatywę — np. kartę lub gotówkę w rezerwie. W sytuacji ataku lub awarii możesz przez kilka godzin nie mieć dostępu do środków.

Nie musisz jednak obawiać się o bezpieczeństwo pieniędzy – system bankowy w Polsce jest odporny na włamania, a środki klientów są chronione.

