Potężny bilans policyjnej operacji w szkołach! Ponad 162 tys. kontroli i 187 zatrzymanych w całym kraju
Ogólnopolska operacja służb mundurowych w placówkach oświatowych przynosi porażające liczby. Do czwartkowego poranka funkcjonariusze przeprowadzili ponad 162 tysiące kontroli i zatrzymali 187 osób podejrzewanych o czyny zabronione lub sianie paniki. Rząd zapowiada bezterminowy nadzór nad salami lekcyjnymi tak długo, jak utrzyma się zagrożenie. Zobacz najnowszy raport policji!
Setki incydentów i 187 osób w rękach policji. Efekty ogólnokrajowej akcji
Od minionego piątku polska policja prowadzi bezprecedensowe działania ochronne na terenie placówek oświatowych. Operacja została zarządzona w reakcji na brutalne akty przemocy z użyciem niebezpiecznych narzędzi, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Z najnowszego, czwartkowego komunikatu Komendy Głównej Policji wynika, że do godziny 6:00 rano mundurowi odnotowali w całym kraju aż 482 zdarzenia kwalifikujące się do podjęcia natychmiastowych czynności procesowych w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych.
Skala zaangażowania funkcjonariuszy bije rekordy. W ciągu zaledwie kilku dni mundurowi zrealizowali ponad 162 tysiące sprawdzeń i kontroli w szkołach oraz wokół nich, co doprowadziło do zatrzymania 187 osób. Wśród ujętych znajdują się zarówno osoby wnoszące niebezpieczne przedmioty, jak i sprawcy internetowych gróźb karalnych oraz autorzy fałszywych doniesień. Funkcjonariusze w trybie 24/7 monitorują fora internetowe, media społecznościowe oraz komunikatory, błyskawicznie namierzając osoby próbujące zakłócić pracę szkół.
Deklaracja rządu: bezterminowy nadzór i gotowość do przedłużenia akcji
Kierownictwo państwa jednoznacznie zapowiada, że w kwestii bezpieczeństwa uczniów nie ma miejsca na kompromisy. Po poniedziałkowej naradzie kryzysowej premier Donald Tusk zapewnił, że szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak długo będą pojawiać się sygnały o potencjalnym zagrożeniu. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że zmasowane działania potrwają co najmniej przez kilka kolejnych dni, a w razie konieczności zostaną dodatkowo zintensyfikowane.
Widoczne patrole policjantów prewencji, drogówki i wywiadowców to obecnie codzienność także w Warszawie. W rejonie szkół podstawowych i średnich na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa funkcjonariusze prowadzą stały monitoring ciągów komunikacyjnych i wejść do budynków szkolnych.
Dyrektorzy placówek i rodzice z Mokotowa, Woli i Śródmieścia ściśle współpracują z patrolami, zgłaszając każdą niepokojącą sytuację. Obecność mundurowych pozwala na bieżąco tonować nastroje i błyskawicznie reagować na ewentualne próby wnoszenia niebezpiecznych akcesoriów na teren szkół.
Najważniejsze liczby z policyjnej akcji w placówkach oświatowych
Zobacz zestawienie kluczowych danych opublikowanych przez policję:
- Ponad 162 tysiące kontroli placówek – masowa weryfikacja bezpieczeństwa w szkołach w całym kraju.
- 187 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy – ujęcie agresorów, autorów gróźb oraz internetowych prowokatorów.
- 482 incydenty objęte śledztwem – zdarzenia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstw.
- Całodobowy monitoring sieci – policyjni specjaliści od cyberprzestępczości śledzą groźby w internecie.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.