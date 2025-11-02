Potężny cyberatak na Polskę. Dane tysięcy osób wyciekły do sieci
Polska ponownie stała się celem cyberprzestępców. Jak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, hakerzy włamali się do systemu popularnego serwisu finansowego SuperGrosz, kradnąc dane tysięcy użytkowników. Służby alarmują, że sytuacja jest „poważna i wymaga natychmiastowej reakcji”.
Dane Polaków w rękach cyberprzestępców
Wicepremier Gawkowski przekazał, że w wyniku włamania ujawnione zostały dane osobowe klientów serwisu pożyczkowego SuperGrosz, prowadzonego przez spółkę AIQLABS. Wśród skradzionych informacji znalazły się m.in.:
-
imiona i nazwiska,
-
adresy zamieszkania i e-mail,
-
numery PESEL,
-
dane z dowodów osobistych,
-
numery telefonów i rachunków bankowych,
-
a nawet informacje o stanie cywilnym, liczbie dzieci oraz miejscu zatrudnienia.
Jak dodał Gawkowski, „to nie jest zwykły incydent bezpieczeństwa — to atak, który uderza bezpośrednio w prywatność obywateli i pokazuje, jak zorganizowane są grupy hakerskie działające w Europie Wschodniej”.
Ostrzeżenie od ministra cyfryzacji
Minister zaapelował, by osoby korzystające z usług SuperGrosz natychmiast zastrzegły swój numer PESEL w aplikacji mObywatel, a także zmieniły hasła i włączyły dwustopniowe uwierzytelnianie w swoich kontach internetowych.
Wkrótce ma ruszyć specjalny portal bezpiecznedane.gov.pl, na którym każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych.
– Sytuacja jest bardzo poważna, ale służby działają. Sprawą zajmują się CSIRT NASK, CSIRT KNF oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych – poinformował Gawkowski.
Seria cyberataków na polskie firmy
To już kolejny w ostatnich dniach cyberatak na polskie przedsiębiorstwa. Dzień wcześniej hakerzy włamali się do systemu biura podróży Itaka, kradnąc dane klientów. Eksperci ostrzegają, że Polska jest obecnie wśród krajów najczęściej atakowanych w Europie — głównie przez grupy działające z Rosji i Białorusi.
– Takie ataki to już codzienność. Przestępcy nie potrzebują fizycznych granic – przenoszą swoje działania do internetu. Każda instytucja i każdy z nas musi być gotowy na cyberzagrożenie – podkreśla Gawkowski.
Co to oznacza dla użytkowników
Specjaliści ds. bezpieczeństwa przypominają, że wyciek danych osobowych może mieć poważne konsekwencje. Przestępcy mogą wykorzystać je do wyłudzeń kredytów, podszywania się pod ofiary czy prób oszustw na tzw. „spoofing”.
Użytkownicy powinni:
-
nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów lub e-maili,
-
regularnie sprawdzać historię rachunków bankowych,
-
zgłaszać każdą próbę wyłudzenia do CERT Polska.
Polska na celowniku hakerów
Eksperci alarmują, że fala cyberataków może być związana z nasilającymi się napięciami geopolitycznymi. Celem przestępców stają się nie tylko firmy finansowe, ale też urzędy, media i sektor energetyczny.
„Cyberwojna to nie fikcja — to rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz. Polska musi wzmacniać swoje systemy obrony cyfrowej i edukować obywateli, bo każdy z nas jest potencjalnym celem” – ostrzega minister cyfryzacji.
Co to oznacza dla czytelnika:
Jeśli korzystasz z serwisów finansowych online, zadbaj o swoje bezpieczeństwo już teraz. Zmieniaj hasła, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe i sprawdzaj, czy twój PESEL nie został użyty bez twojej wiedzy.
W epoce cyfrowej to nie hakerzy są najgroźniejsi – to nasza obojętność wobec zagrożeń.
