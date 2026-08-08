Potężny huk nad Warszawą. Mieszkańcy pytają, co dzieje się nad miastem 8 sierpnia 2026
Głośny huk samolotów słychać w sobotę 8 sierpnia nad Warszawą. Dźwięk pojawia się wielokrotnie i może niepokoić mieszkańców różnych części stolicy. Ma to związek z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego i defilady zaplanowanej na 15 sierpnia. Nad Warszawą odbywają się loty wojskowych maszyn.
Mieszkańcy mogą słyszeć charakterystyczny, bardzo głośny dźwięk silników, który w niektórych miejscach pojawia się nagle i po pewnym czasie powraca. Nie jest to przypadkowy ruch lotniczy. Warszawa przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń wojskowych w roku.
Huk słychać wielokrotnie nad Warszawą
W sobotę 8 sierpnia uwagę mieszkańców zwracają wojskowe samoloty pojawiające się nad stolicą. Ich przeloty są znacznie głośniejsze niż ruch cywilnych maszyn, do którego warszawiacy są przyzwyczajeni.
Hałas może być słyszalny również z dużej odległości. W przypadku szybkich wojskowych maszyn dźwięk silników potrafi rozchodzić się nad znaczną częścią miasta.
Przeloty odbywają się w związku z przygotowaniami do wydarzeń zaplanowanych na przyszły tydzień.
Warszawa przygotowuje się do 15 sierpnia
15 sierpnia obchodzone będzie Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Warszawie planowana jest defilada, której jednym z najbardziej widowiskowych elementów tradycyjnie jest prezentacja sprzętu wojskowego.
Przygotowanie części lotniczej wymaga wcześniejszych lotów i zgrania poszczególnych elementów. Dlatego wojskowe maszyny mogą być widoczne i przede wszystkim bardzo dobrze słyszalne nad Warszawą jeszcze przed samym wydarzeniem.
Dlaczego wojskowe samoloty są tak głośne?
Hałas generowany przez wojskowe maszyny może znacząco różnić się od tego, który znamy z codziennych przelotów samolotów pasażerskich.
Silniki odrzutowych samolotów wojskowych generują bardzo intensywny dźwięk, szczególnie gdy maszyny wykonują loty na wysokościach i trasach pozwalających obserwować je z miasta.
Dlatego nawet krótki przelot może być słyszalny przez mieszkańców kilku dzielnic, a kolejne loty sprawiają wrażenie powtarzającego się huku nad Warszawą.
To przygotowania, a nie sama defilada
Warto zwrócić uwagę na datę. Dziś jest sobota 8 sierpnia, natomiast Święto Wojska Polskiego przypada dopiero za tydzień.
Obecność wojskowych samolotów nad stolicą związana jest z okresem przygotowań do wydarzenia. Mieszkańcy mogą więc jeszcze przed 15 sierpnia zauważać zwiększoną aktywność wojskowego lotnictwa.
15 sierpnia Warszawa stanie się centrum obchodów
Święto Wojska Polskiego każdego roku przyciąga do Warszawy mieszkańców oraz osoby przyjeżdżające spoza stolicy. Szczególne zainteresowanie budzi defilada oraz możliwość zobaczenia sprzętu wykorzystywanego przez polskie siły zbrojne.
Część lotnicza jest jednym z elementów wymagających bardzo dokładnego przygotowania. Piloci muszą realizować zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli 8 sierpnia słyszysz nad Warszawą powtarzający się głośny huk i widzisz wojskowe samoloty, może mieć to związek z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.
Głośne przeloty mogą być szczególnie zauważalne dla osób pracujących w domu, rodziców małych dzieci oraz właścicieli zwierząt reagujących na nagłe dźwięki.
Warszawiacy mogą jeszcze przed 15 sierpnia obserwować i słyszeć wojskowe maszyny przygotowujące się do wydarzeń związanych ze Świętem Wojska Polskiego.
Największe wydarzenia zaplanowane są jednak na przyszłą sobotę, 15 sierpnia. Wtedy stolica będzie jednym z głównych miejsc obchodów święta polskich żołnierzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.