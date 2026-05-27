Potężny pożar hali! Służby wydały pilny apel do mieszkańców. Nawet 40 zastępów straży pożarnej w akcji

Wielka mobilizacja służb, ściągnięto posiłki z regionu

Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Kowanowskiej w Obornikach (województwo wielkopolskie). Ze względu na błyskawiczne rozprzestrzenianie się ognia oraz bardzo wysoką temperaturę, lokalne siły okazały się niewystarczające. Kierujący akcją podjęli natychmiastową decyzję o zadysponowaniu dodatkowego wsparcia z sąsiednich rejonów.

Obecnie na miejscu katastrofy operuje potężna armia ratowników. W akcji gaśniczej bierze udział około 40 zastępów zarówno Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jak i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Na Kowanowską dotarły m.in. specjalistyczne wozy bojowe, cysterny z wodą oraz drabiny mechaniczne z sąsiednich powiatów. Strażacy walczą nie tylko z samym źródłem ognia, ale również robią wszystko, aby zapobiec przeniesieniu się żywiołu na sąsiadujące obiekty.

Kluczowe informacje o pożarze w Obornikach

Obszar i parametry operacyjne Aktualny status i wytyczne służb Dokładna lokalizacja Oborniki (woj. wielkopolskie), ul. Kowanowska. Zaangażowane siły ratownicze Około 40 zastępów PSP i OSP (w tym wsparcie między-powiatowe). Główne zagrożenie wtórne Toksyczne produkty spalania, gęste zadymienie okolicy. Zalecenia dla ludności Bezwzględne zamknięcie okien, zakaz zbliżania się do strefy działań.

Pilny apel do mieszkańców: Zamknijcie okna!

Gęsty, ciemny dym, który unosi się nad Obornikami, niesie ze sobą duże ryzyko zatrucia toksycznymi produktami spalania. Podmuchy wiatru spychają chmurę dymu na pobliskie osiedla mieszkaniowe i tereny zurbanizowane. Dowództwo operacji wydało w związku z tym krytyczny komunikat dla lokalnej społeczności.

Komunikat służb ratunkowych: Strażacy apelują do wszystkich mieszkańców Obornik, a w szczególności osób przebywających w sąsiedztwie ulicy Kowanowskiej, o natychmiastowe i szczelne zamknięcie okien w domach oraz mieszkaniach. Ponadto ze względów bezpieczeństwa oraz w celu umożliwienia sprawnego dojazdu kolejnym wozom gaśniczym, obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się do obszaru objętego pożarem. Gapiowie mogą realnie sparaliżować akcję ratunkową.

Na ten moment przyczyny wybuchu ognia nie są znane – ich ustaleniem zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa dopiero po całkowitym stłumieniu i dogaszeniu pogorzeliska. Drogi w okolicach ulicy Kowanowskiej mogą być całkowicie zablokowane przez policję, która zabezpiecza korytarze ratunkowe dla wozów strażackich.