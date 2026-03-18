Potężny pożar na Żeraniu. Kłęby dymu nad Warszawą, ogień widać z wielu kilometrów
Niepokojące sceny na północy stolicy. Na Żeraniu wybuchł duży pożar, który w krótkim czasie objął teren budowy. Nad Warszawą unosi się gęsty, czarny dym widoczny z bardzo dużej odległości.
Sytuacja wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców.
Ogień na terenie budowy. Pali się styropian
Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, do pożaru doszło przy ulicy Laurowej. Na miejscu pali się styropian znajdujący się na terenie budowy. To właśnie ten materiał powoduje powstawanie gęstego, intensywnego dymu, który rozprzestrzenia się nad okolicą.
Świadkowie mówią o szybko rozprzestrzeniającym się ogniu i bardzo ograniczonej widoczności w pobliżu miejsca zdarzenia.
Dym widać z kilkunastu kilometrów
Słup dymu jest na tyle duży, że można go dostrzec nawet z odległych dzielnic Warszawy. Zdjęcia i nagrania pojawiają się w internecie niemal natychmiast, a mieszkańcy informują o zapachu spalenizny unoszącym się w powietrzu.
To jeden z najbardziej widocznych pożarów w ostatnich tygodniach w stolicy.
Strażacy w akcji
Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, które walczą z ogniem i starają się opanować sytuację. Teren został zabezpieczony, a działania prowadzone są intensywnie.
Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jednak skala zdarzenia wymaga pełnej mobilizacji służb.
Utrudnienia i zagrożenie dla mieszkańców
W rejonie Żerania mogą występować utrudnienia w ruchu. Służby apelują o omijanie okolicy i zachowanie ostrożności.
Gęsty dym może być niebezpieczny dla zdrowia. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z problemami oddechowymi. Zaleca się zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli przebywasz w północnej części Warszawy, zwróć szczególną uwagę na jakość powietrza. Unikaj spacerów w rejonie objętym zadymieniem i śledź komunikaty służb.
W przypadku pogorszenia samopoczucia warto skontaktować się z odpowiednimi instytucjami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.