Potężny wiatr i deszcz nad Polską! Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą.

21 października 2025 17:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Silny wiatr i deszcz nad Polską. Synoptycy ostrzegają przed trudną aurą w najbliższych dniach. Prognozy IMGW nie pozostawiają złudzeń.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Najbliższe dni upłyną pod znakiem gęstego zachmurzenia, częstych opadów deszczu i bardzo porywistego wiatru, który w wielu regionach może osiągać prędkość nawet 75 kilometrów na godzinę.

Wtorkowa noc przyniesie dodatkowe utrudnienia w postaci mgły ograniczającej widoczność do zaledwie kilkuset metrów, co może znacznie utrudnić warunki na drogach. Czwartek również nie zapowiada się pogodnie, ponieważ utrzyma się pochmurne niebo i przelotne opady. Temperatury w centrum i na zachodzie kraju sięgną maksymalnie osiemnastu stopni.

Synoptycy apelują o ostrożność i dostosowanie planów do zmieniającej się pogody. Najbliższe dni mogą być szczególnie wymagające dla kierowców i osób planujących podróże.

 

 

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

