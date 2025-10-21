Potężny wiatr i deszcz nad Polską! Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą.
Silny wiatr i deszcz nad Polską. Synoptycy ostrzegają przed trudną aurą w najbliższych dniach. Prognozy IMGW nie pozostawiają złudzeń.
Najbliższe dni upłyną pod znakiem gęstego zachmurzenia, częstych opadów deszczu i bardzo porywistego wiatru, który w wielu regionach może osiągać prędkość nawet 75 kilometrów na godzinę.
Wtorkowa noc przyniesie dodatkowe utrudnienia w postaci mgły ograniczającej widoczność do zaledwie kilkuset metrów, co może znacznie utrudnić warunki na drogach. Czwartek również nie zapowiada się pogodnie, ponieważ utrzyma się pochmurne niebo i przelotne opady. Temperatury w centrum i na zachodzie kraju sięgną maksymalnie osiemnastu stopni.
Synoptycy apelują o ostrożność i dostosowanie planów do zmieniającej się pogody. Najbliższe dni mogą być szczególnie wymagające dla kierowców i osób planujących podróże.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.