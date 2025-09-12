Potrąciła pieszych i uciekła! Policja szuka tej kobiety. Poznajesz ją?

Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj około godziny 20:00 na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Coniew (kierunek Góra Kalwaria). Doszło tam do poważnego wypadku z udziałem pieszych oraz samochodu osobowego, prawdopodobnie marki Skoda. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie, piesi odnieśli liczne obrażenia i zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. Największe poruszenie budzi jednak fakt, że kobieta kierująca autem oddaliła się z miejsca zdarzenia, nie udzielając rannym żadnej pomocy.

Policja publikuje komunikat: „Czy rozpoznajesz tę kobietę?”

Władze apelują do społeczeństwa o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety kierującej pojazdem. Jeżeli masz jakiekolwiek informacje, rozpoznajesz podejrzaną lub byłeś świadkiem tego wypadku, koniecznie skontaktuj się z policją:

  • Dyżurny KPP Piaseczno:  47 72 45 213

  • Oficer prasowy: 602 341 026

Każda informacja może okazać się kluczowa!

Ucieczka z miejsca wypadku to przestępstwo

Zgodnie z polskim prawem, opuszczenie miejsca wypadku bez udzielenia pomocy poszkodowanym jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 12 lat więzienia – zwłaszcza, jeśli osoby ranne były w stanie zagrażającym życiu.

Policja prowadzi intensywne czynności, w tym analizę monitoringu, zabezpieczenie śladów i przesłuchania świadków.

To tragiczne zdarzenie przypomina, jak ważna jest reakcja świadków i obywatelska czujność. W ciągu kilku minut można uratować czyjeś życie – lub odwrócić się i zostawić tragedię za sobą.

Nie bądź obojętny. Jeśli wiesz, kim jest kobieta kierująca samochodem, niezwłocznie powiadom policję. Pomożesz wymierzyć sprawiedliwość i być może uratujesz kolejne osoby przed podobną tragedią.

