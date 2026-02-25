Poważne ostrzeżenie z Rosji w rocznicę inwazji. Putin nie zamierza się zatrzymać.

25 lutego 2026 13:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Dokładnie cztery lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Moskwa wysyła jasny sygnał: Rosja nie zamierza schodzić z obranej drogi militarnej. Rzecznik Kremla w rocznicowym wystąpieniu podkreślił, że tzw. „specjalna operacja wojskowa” będzie kontynuowana, a jakiekolwiek negocjacje pokojowe są uzależnione od pełnej kapitulacji Kijowa przed rosyjskimi żądaniami.

Retoryka Moskwy w lutym 2026 r.

Oficjalny komunikat Kremla w czwartą rocznicę agresji opiera się na tej samej narracji, co w 2022 roku. Rosyjskie władze utrzymują, że cele operacji pozostają „niezmienne i konieczne”, a jedyną drogą do zakończenia konfliktu jest uznanie przez społeczność międzynarodową aneksji terytoriów ukraińskich. Moskwa odrzuca przy tym wszelkie propozycje pokojowe płynące z Zachodu, nazywając je „próbami zamrożenia konfliktu na korzyść NATO”.

Bilans czterech lat konfliktu. Tabela kontekstowa

Sytuacja na froncie i wewnątrz Rosji po 48 miesiącach walk wskazuje na ogromne koszty prowadzonych działań:

Obszar wpływu Stan na luty 2026 r. Działania Kremla
Gospodarka Rosji Głęboka militaryzacja produkcji i sankcje Dalsze zwiększanie wydatków na zbrojenia
Sytuacja na froncie Wojna pozycyjna o wysokiej intensywności Utrzymywanie presji mimo wysokich strat
Izolacja dyplomatyczna Większość państw Zachodu wrogich Rosji Zacieśnianie współpracy z tzw. „globalnym Południem”
Sytuacja społeczna Wzmożona propaganda i represje wewnętrzne Utrzymywanie narracji o „wojnie obronnej przed Zachodem”

Brak sygnałów o deeskalacji

Eksperci cytowani przez PAP wskazują, że zapowiedzi kontynuacji wojny mają na celu pokazanie determinacji rosyjskich elit przed własnym społeczeństwem. Kreml liczy na zmęczenie materiału po stronie ukraińskiej oraz na osłabienie pomocy płynącej z USA i Europy. Luty 2026 r. upływa pod znakiem dalszej militaryzacji rosyjskiego państwa, gdzie przemysł zbrojeniowy stał się głównym silnikiem gospodarczym.

Co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy?

Deklaracje płynące z Moskwy mają bezpośredni wpływ na architekturę bezpieczeństwa w regionie:

  • Dalsze zbrojenia wschodniej flanki NATO: Zapowiedzi długotrwałej wojny wymuszają na Polsce i państwach bałtyckich utrzymanie wysokiego tempa modernizacji armii.
  • Kryzys humanitarny: Kontynuacja walk oznacza kolejne fale uchodźców wewnętrznych na Ukrainie i potrzebę stałego wsparcia humanitarnego.
  • Niestabilność energetyczna i surowcowa: Rosja nadal wykorzystuje surowce jako narzędzie nacisku politycznego, co w 2026 r. wciąż rzutuje na ceny energii w Europie.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy PAP dotyczącej oficjalnych zapowiedzi Kremla w czwartą rocznicę inwazji na Ukrainę (luty 2026 r.).

 

