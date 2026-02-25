Poważne ostrzeżenie z Rosji w rocznicę inwazji. Putin nie zamierza się zatrzymać.
Retoryka Moskwy w lutym 2026 r.
Oficjalny komunikat Kremla w czwartą rocznicę agresji opiera się na tej samej narracji, co w 2022 roku. Rosyjskie władze utrzymują, że cele operacji pozostają „niezmienne i konieczne”, a jedyną drogą do zakończenia konfliktu jest uznanie przez społeczność międzynarodową aneksji terytoriów ukraińskich. Moskwa odrzuca przy tym wszelkie propozycje pokojowe płynące z Zachodu, nazywając je „próbami zamrożenia konfliktu na korzyść NATO”.
Bilans czterech lat konfliktu. Tabela kontekstowa
Sytuacja na froncie i wewnątrz Rosji po 48 miesiącach walk wskazuje na ogromne koszty prowadzonych działań:
|Obszar wpływu
|Stan na luty 2026 r.
|Działania Kremla
|Gospodarka Rosji
|Głęboka militaryzacja produkcji i sankcje
|Dalsze zwiększanie wydatków na zbrojenia
|Sytuacja na froncie
|Wojna pozycyjna o wysokiej intensywności
|Utrzymywanie presji mimo wysokich strat
|Izolacja dyplomatyczna
|Większość państw Zachodu wrogich Rosji
|Zacieśnianie współpracy z tzw. „globalnym Południem”
|Sytuacja społeczna
|Wzmożona propaganda i represje wewnętrzne
|Utrzymywanie narracji o „wojnie obronnej przed Zachodem”
Brak sygnałów o deeskalacji
Eksperci cytowani przez PAP wskazują, że zapowiedzi kontynuacji wojny mają na celu pokazanie determinacji rosyjskich elit przed własnym społeczeństwem. Kreml liczy na zmęczenie materiału po stronie ukraińskiej oraz na osłabienie pomocy płynącej z USA i Europy. Luty 2026 r. upływa pod znakiem dalszej militaryzacji rosyjskiego państwa, gdzie przemysł zbrojeniowy stał się głównym silnikiem gospodarczym.
Co to oznacza dla bezpieczeństwa Europy?
Deklaracje płynące z Moskwy mają bezpośredni wpływ na architekturę bezpieczeństwa w regionie:
- Dalsze zbrojenia wschodniej flanki NATO: Zapowiedzi długotrwałej wojny wymuszają na Polsce i państwach bałtyckich utrzymanie wysokiego tempa modernizacji armii.
- Kryzys humanitarny: Kontynuacja walk oznacza kolejne fale uchodźców wewnętrznych na Ukrainie i potrzebę stałego wsparcia humanitarnego.
- Niestabilność energetyczna i surowcowa: Rosja nadal wykorzystuje surowce jako narzędzie nacisku politycznego, co w 2026 r. wciąż rzutuje na ceny energii w Europie.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy PAP dotyczącej oficjalnych zapowiedzi Kremla w czwartą rocznicę inwazji na Ukrainę (luty 2026 r.).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.