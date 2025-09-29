Poważne utrudnienia dla pasażerów! Pociągi w Warszawie i okolicach spóźniają się nawet o 30 minut

29 września 2025 10:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Podróżni korzystający z Kolei Mazowieckich muszą uzbroić się w cierpliwość. Na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka wystąpiły dziś poważne problemy z kursowaniem pociągów. Awaria taboru na przystanku Ząbki sprawiła, że część składów kursuje z dużymi opóźnieniami.

Opóźnienia sięgają pół godziny

Według informacji przekazanych przez przewoźnika, pasażerowie mogą spodziewać się spóźnień rzędu około 30 minut. W godzinach szczytu oznacza to znaczne utrudnienia dla tysięcy osób, które dojeżdżają codziennie do pracy lub szkoły.

Komunikaty na stacjach

Koleje Mazowieckie apelują, aby uważnie śledzić komunikaty pojawiające się na peronach i tablicach informacyjnych. Ze względu na sytuację możliwe są zmiany w rozkładzie jazdy, a niektóre pociągi mogą zostać odwołane lub skierowane na inne trasy.

Co to oznacza dla pasażerów?

Dojazdy do centrum Warszawy mogą być dziś znacznie dłuższe niż zwykle. Warto zaplanować podróż z zapasem czasu, aby uniknąć spóźnień. Pasażerowie powinni być przygotowani na tłok w składach oraz ewentualne zmiany w komunikacji zastępczej.

Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli podróżujesz trasą Warszawa Wileńska – Zielonka, musisz liczyć się z dużymi opóźnieniami. Najlepiej śledzić na bieżąco komunikaty Kolei Mazowieckich i planować podróż z dodatkowym czasem.

