Poważne utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub zmienią trasę
Pasażerowie podróżujący pociągami SKM linii S2 oraz Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na utrudnienia. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Rembertów, gdzie z przyczyn technicznych zakłócony został ruch kolejowy.
Możliwe opóźnienia i odwołania
Jak poinformowano w komunikacie, w związku z awarią mogą występować:
- opóźnienia pociągów,
- odwołania wybranych kursów,
- zmiany tras przejazdu.
Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S2 oraz Kolei Mazowieckich.
Honorowanie biletów ZTM i KM
Ze względu na skalę utrudnień od godziny 18:10 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w I i II strefie biletowej.
To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom kontynuowanie podróży mimo zakłóceń w ruchu kolejowym.
Sprawdzaj bieżące informacje
Służby apelują do podróżnych o śledzenie aktualnych komunikatów i sprawdzanie statusu pociągów przed wyjazdem. Na razie nie podano, kiedy ruch w rejonie stacji Warszawa Rembertów wróci do normy.
Osoby planujące podróż powinny liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i możliwością zmian w rozkładzie jazdy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.