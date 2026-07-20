Poważne utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub zmienią trasę

20 lipca 2026 19:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie podróżujący pociągami SKM linii S2 oraz Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na utrudnienia. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Rembertów, gdzie z przyczyn technicznych zakłócony został ruch kolejowy.

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Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce
Tory kolejowe Fot. Warszawa w Pigułce

Możliwe opóźnienia i odwołania

Jak poinformowano w komunikacie, w związku z awarią mogą występować:

Zobacz również:

  • opóźnienia pociągów,
  • odwołania wybranych kursów,
  • zmiany tras przejazdu.

Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S2 oraz Kolei Mazowieckich.

Honorowanie biletów ZTM i KM

Ze względu na skalę utrudnień od godziny 18:10 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w I i II strefie biletowej.

To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom kontynuowanie podróży mimo zakłóceń w ruchu kolejowym.

Sprawdzaj bieżące informacje

Służby apelują do podróżnych o śledzenie aktualnych komunikatów i sprawdzanie statusu pociągów przed wyjazdem. Na razie nie podano, kiedy ruch w rejonie stacji Warszawa Rembertów wróci do normy.

Osoby planujące podróż powinny liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i możliwością zmian w rozkładzie jazdy.

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