Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Problemy w centrum Warszawy

29 października 2025 00:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Podróżni korzystający z warszawskiej komunikacji kolejowej muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu awarii technicznej w rejonie stacji Warszawa Centralna występują poważne problemy w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 oraz Kolei Mazowieckich.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pociągi kierowane inną trasą

Jak informuje operator, z powodu usterki infrastruktury część pociągów jadących w kierunku Warszawy Wschodniej została skierowana przez Warszawę Śródmieście. To oznacza zmiany w rozkładzie i możliwe opóźnienia dla pasażerów podróżujących zarówno z, jak i do centrum stolicy.

Utrudnienia dotyczą głównie kursów w godzinach szczytu, co powoduje zwiększone zatłoczenie peronów oraz wagonów. Pasażerowie apelują o cierpliwość i wcześniejsze planowanie podróży.

Skąd problemy?

Przyczyną zakłóceń są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Centralna – kluczowego węzła kolejowego w Polsce. Nie podano jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia, jednak według informacji przekazanych przez przewoźników sytuacja jest monitorowana, a służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

Gdzie sprawdzić aktualne informacje

Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – uruchomił specjalną stronę, na której można na bieżąco śledzić opóźnienia i zmiany w ruchu pociągów. Aktualne dane dostępne są na portalu pasażera: https://portalpasazera.pl/Opoznienia.

Co to oznacza dla podróżnych

Podróżni powinni:

  • sprawdzać aktualny rozkład jazdy przed wyjściem z domu,

  • liczyć się z możliwością opóźnień,

  • korzystać z alternatywnych środków transportu miejskiego, jeśli to możliwe.

Zarówno SKM, jak i Koleje Mazowieckie przepraszają pasażerów za utrudnienia i zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by przywrócić normalny rozkład jazdy najszybciej, jak to możliwe.

Co warto wiedzieć

Utrudnienia w ruchu kolejowym w centrum Warszawy mają wpływ nie tylko na pasażerów lokalnych połączeń, ale również na część pociągów dalekobieżnych przejeżdżających przez stolicę. To kolejne w tym roku problemy na trasie przebiegającej przez Warszawę Centralną, jedną z najbardziej obciążonych linii w kraju.

