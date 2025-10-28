Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Problemy w centrum Warszawy
Podróżni korzystający z warszawskiej komunikacji kolejowej muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu awarii technicznej w rejonie stacji Warszawa Centralna występują poważne problemy w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 oraz Kolei Mazowieckich.
Pociągi kierowane inną trasą
Jak informuje operator, z powodu usterki infrastruktury część pociągów jadących w kierunku Warszawy Wschodniej została skierowana przez Warszawę Śródmieście. To oznacza zmiany w rozkładzie i możliwe opóźnienia dla pasażerów podróżujących zarówno z, jak i do centrum stolicy.
Utrudnienia dotyczą głównie kursów w godzinach szczytu, co powoduje zwiększone zatłoczenie peronów oraz wagonów. Pasażerowie apelują o cierpliwość i wcześniejsze planowanie podróży.
Skąd problemy?
Przyczyną zakłóceń są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Centralna – kluczowego węzła kolejowego w Polsce. Nie podano jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia, jednak według informacji przekazanych przez przewoźników sytuacja jest monitorowana, a służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.
Gdzie sprawdzić aktualne informacje
Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – uruchomił specjalną stronę, na której można na bieżąco śledzić opóźnienia i zmiany w ruchu pociągów. Aktualne dane dostępne są na portalu pasażera: https://portalpasazera.pl/Opoznienia.
Co to oznacza dla podróżnych
Podróżni powinni:
-
sprawdzać aktualny rozkład jazdy przed wyjściem z domu,
-
liczyć się z możliwością opóźnień,
-
korzystać z alternatywnych środków transportu miejskiego, jeśli to możliwe.
Zarówno SKM, jak i Koleje Mazowieckie przepraszają pasażerów za utrudnienia i zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by przywrócić normalny rozkład jazdy najszybciej, jak to możliwe.
Co warto wiedzieć
Utrudnienia w ruchu kolejowym w centrum Warszawy mają wpływ nie tylko na pasażerów lokalnych połączeń, ale również na część pociągów dalekobieżnych przejeżdżających przez stolicę. To kolejne w tym roku problemy na trasie przebiegającej przez Warszawę Centralną, jedną z najbardziej obciążonych linii w kraju.
