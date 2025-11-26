Poważne zagrożenie w Polsce! Jest apel władz do obywateli [26.11.2025]
W czasie, gdy w całej Polsce obowiązuje wzmożony poziom gotowości służb, przedstawiciele administracji państwowej apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej uważności. Karolina Gałecka przypomniała w oficjalnym komunikacie, że szybka reakcja obywateli może zapobiec realnemu zagrożeniu – zwłaszcza wtedy, gdy podejrzane działania mają miejsce w pobliżu jednostek wojskowych, infrastruktury krytycznej czy budynków publicznych.
To nie zwykły apel. W ostatnich miesiącach służby wielokrotnie wskazywały, że w Polsce rośnie liczba incydentów związanych z próbami rozpoznania newralgicznych obiektów, testowania zabezpieczeń czy obserwacją wojskowych instalacji. Dlatego rośnie rola zwykłych mieszkańców, którzy na co dzień mijają strategiczne miejsca i mogą jako pierwsi zauważyć coś niepokojącego.
Co powinno wzbudzić Twoją uwagę?
W komunikacie podkreślono kilka konkretnych przykładów sytuacji, które należy zgłaszać natychmiast:
– ktoś fotografuje lub filmuje obiekty publiczne, mosty, stacje kolejowe, budynki urzędowe,
– obca osoba kręci się w pobliżu jednostek wojskowych, obserwuje bramy wjazdowe lub ruch pojazdów,
– dron lata w pobliżu elektrowni, ujęć wody, zakładów przemysłowych, terminali paliwowych lub innej infrastruktury krytycznej,
– słychać nietypowe dźwięki, widać dziwne zachowania lub osoby sprawiające wrażenie, że badają okolice.
Wszystkie takie sygnały mogą świadczyć o próbie rozpoznania terenu, przygotowania do sabotażu albo sprawdzenia reakcji służb.
Dokąd zgłaszać niepokojące sytuacje?
Karolina Gałecka wskazuje, że reakcję należy kierować do właściwych służb:
– Policja – numer alarmowy 112 lub 997,
– Straż Graniczna,
– Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
– ABW lub inne służby porządkowe – w przypadku działań jednoznacznie podejrzanych lub dotyczących obiektów strategicznych.
Nie trzeba mieć stuprocentowej pewności, że dochodzi do naruszenia prawa. Wystarczy uzasadniona obawa, że sytuacja może mieć związek z bezpieczeństwem publicznym.
Dlaczego to takie ważne?
Służby podkreślają, że w wielu przypadkach to właśnie reakcja przechodniów, pracowników pobliskich firm lub mieszkańców pozwoliła wykryć niepokojące działania na wczesnym etapie. Zgłoszenia często okazywały się kluczowe w zatrzymaniu osób podejrzanych o sabotaż, wytypowaniu miejsc wymagających zabezpieczenia czy odsunięciu ryzyka dla ludności.
W czasach, gdy infrastruktura krytyczna – energetyczna, militarna, telekomunikacyjna – staje się głównym celem wrogich służb, uważność obywateli jest elementem systemu bezpieczeństwa równie ważnym jak technologia i procedury.
👁️ Twoja czujność ma znaczenie dla Ciebie i dla nas wszystkich❗️
🛡️ Jeśli zauważysz coś niepokojącego: nietypowe zachowanie, dziwne dźwięki, podejrzane osoby, to nie ignoruj tego. Zgłoszenie może zapobiec realnemu zagrożeniu.
🚷 Ktoś robi zdjęcia obiektów publicznych❗️
🏭… pic.twitter.com/obaCQbaWKn
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 25, 2025
Co to oznacza dla mieszkańców?
Każdy z nas może przyczynić się do ochrony lokalnej społeczności. Nie chodzi o snucie podejrzeń wobec przypadkowych osób, ale o zdrowy rozsądek i reagowanie wtedy, gdy coś ewidentnie nie pasuje do codziennego obrazu miejsca.
Twoja reakcja – jeden telefon, jedno zgłoszenie – może uruchomić działania służb i zapobiec poważnym zdarzeniom.
