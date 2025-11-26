Poważne zagrożenie w Polsce! Jest apel władz do obywateli [26.11.2025]

26 listopada 2025 15:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W czasie, gdy w całej Polsce obowiązuje wzmożony poziom gotowości służb, przedstawiciele administracji państwowej apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej uważności. Karolina Gałecka przypomniała w oficjalnym komunikacie, że szybka reakcja obywateli może zapobiec realnemu zagrożeniu – zwłaszcza wtedy, gdy podejrzane działania mają miejsce w pobliżu jednostek wojskowych, infrastruktury krytycznej czy budynków publicznych.

Fot. Warszawa w Pigułce

To nie zwykły apel. W ostatnich miesiącach służby wielokrotnie wskazywały, że w Polsce rośnie liczba incydentów związanych z próbami rozpoznania newralgicznych obiektów, testowania zabezpieczeń czy obserwacją wojskowych instalacji. Dlatego rośnie rola zwykłych mieszkańców, którzy na co dzień mijają strategiczne miejsca i mogą jako pierwsi zauważyć coś niepokojącego.

Co powinno wzbudzić Twoją uwagę?

W komunikacie podkreślono kilka konkretnych przykładów sytuacji, które należy zgłaszać natychmiast:

– ktoś fotografuje lub filmuje obiekty publiczne, mosty, stacje kolejowe, budynki urzędowe,
– obca osoba kręci się w pobliżu jednostek wojskowych, obserwuje bramy wjazdowe lub ruch pojazdów,
– dron lata w pobliżu elektrowni, ujęć wody, zakładów przemysłowych, terminali paliwowych lub innej infrastruktury krytycznej,
– słychać nietypowe dźwięki, widać dziwne zachowania lub osoby sprawiające wrażenie, że badają okolice.

Wszystkie takie sygnały mogą świadczyć o próbie rozpoznania terenu, przygotowania do sabotażu albo sprawdzenia reakcji służb.

Dokąd zgłaszać niepokojące sytuacje?

Karolina Gałecka wskazuje, że reakcję należy kierować do właściwych służb:

Policja – numer alarmowy 112 lub 997,
Straż Graniczna,
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
ABW lub inne służby porządkowe – w przypadku działań jednoznacznie podejrzanych lub dotyczących obiektów strategicznych.

Nie trzeba mieć stuprocentowej pewności, że dochodzi do naruszenia prawa. Wystarczy uzasadniona obawa, że sytuacja może mieć związek z bezpieczeństwem publicznym.

Dlaczego to takie ważne?

Służby podkreślają, że w wielu przypadkach to właśnie reakcja przechodniów, pracowników pobliskich firm lub mieszkańców pozwoliła wykryć niepokojące działania na wczesnym etapie. Zgłoszenia często okazywały się kluczowe w zatrzymaniu osób podejrzanych o sabotaż, wytypowaniu miejsc wymagających zabezpieczenia czy odsunięciu ryzyka dla ludności.

W czasach, gdy infrastruktura krytyczna – energetyczna, militarna, telekomunikacyjna – staje się głównym celem wrogich służb, uważność obywateli jest elementem systemu bezpieczeństwa równie ważnym jak technologia i procedury.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony lokalnej społeczności. Nie chodzi o snucie podejrzeń wobec przypadkowych osób, ale o zdrowy rozsądek i reagowanie wtedy, gdy coś ewidentnie nie pasuje do codziennego obrazu miejsca.

Twoja reakcja – jeden telefon, jedno zgłoszenie – może uruchomić działania służb i zapobiec poważnym zdarzeniom.

