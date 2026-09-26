Poważne zderzenie w Płocku. 79-latek w ciężkim stanie, obaj kierowcy trafili do szpitala
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło przed godziną 12 na ulicy Harcerskiej w Płocku. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe – Opel i Hyundai. W wyniku odniesionych obrażeń obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. 79-letni kierowca Opla jest w stanie ciężkim.
79-latek wyjeżdżał z parkingu. Najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa
Jak przekazuje płocka policja, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 79-letni kierujący Oplem, wyjeżdżając z parkingu, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 35-letniemu kierowcy Hyundaia. Doszło do zdarzenia drogowego, po którym na miejsce skierowano służby. Obrażenia obu mężczyzn okazały się na tyle poważne, że konieczny był ich transport do szpitala.
Najciężej poszkodowany został senior kierujący Oplem. Policja informuje, że 79-latek trafił do szpitala w stanie ciężkim. Hospitalizowany został również 35-letni kierowca Hyundaia. Na obecnym etapie policja mówi o wstępnych ustaleniach dotyczących przebiegu zdarzenia, dlatego dokładne okoliczności będą ustalane przez funkcjonariuszy.
Policja podała pierwsze ustalenia po zdarzeniu na ulicy Harcerskiej
Do zdarzenia doszło przed południem, gdy Opel wyjeżdżał z parkingu na ulicy Harcerskiej. Według pierwszych informacji to właśnie w tym momencie 79-letni kierowca najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 35-latkowi jadącemu Hyundaiem. Policja nie przekazała na razie dalszych szczegółów dotyczących obrażeń młodszego kierowcy ani dokładnego przebiegu zderzenia. Wiadomo natomiast, że obaj uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala, a stan starszego z nich określany jest jako ciężki.
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