Poważne zmiany i utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Zacznie się już jutro
Od piątku, 24 października 2025 roku, o godzinie 22:00 rusza kolejny etap prac drogowych na ulicy Modlińskiej. Tym razem wymieniana będzie nawierzchnia na odcinku między ulicami Mehoffera i Światowida. Remont potrwa do poniedziałku, 10 listopada, do godziny 5:00 rano.
Wymiana nawierzchni i ruch kontrapasem
W tym czasie zamknięta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Modlińskiej w kierunku południowym. Cały ruch w stronę centrum zostanie poprowadzony kontrapasem po jezdni wschodniej. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami, spowolnieniem ruchu i możliwymi korkami w godzinach szczytu.
Zarząd Transportu Miejskiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wcześniejsze planowanie podróży – szczególnie w weekendy, gdy natężenie ruchu w tym rejonie może być większe.
Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej
Remont Modlińskiej oznacza także tymczasowe przeniesienie kilku przystanków autobusowych.
Nowe lokalizacje obowiązują od 24 października, od godziny 22:00, dla linii 126, 152, 511, 723 i 731:
-
DROGOWA 01 – przeniesiony na wschodnią jezdnię ulicy Modlińskiej, na wysokości ulicy Drogowej, na przygotowane wypłytowanie.
-
KLASYKÓW 01 – przeniesiony na wschodnią jezdnię przed ulicą Anecińską.
-
HENRYKÓW 01 – od 24 października (22:00) do 7 listopada (22:00) znajdować się będzie na zachodniej jezdni Modlińskiej, ok. 70 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Mehoffera.
-
BRACI ZAWADZKICH 01 – zlokalizowany tymczasowo po wschodniej stronie ulicy, na wysokości ul. Braci Zawadzkich.
Przystanki będą odpowiednio oznakowane, a dojścia do nich zabezpieczone.
Co to oznacza dla czytelników
Mieszkańcy Białołęki i Tarchomina powinni przygotować się na utrudnienia w codziennych dojazdach. Autobusy mogą kursować z niewielkimi opóźnieniami, szczególnie w godzinach szczytu. Warto sprawdzać rozkłady jazdy w aplikacji lub na stronie ZTM, a jeśli to możliwe – zaplanować alternatywną trasę.
Prace są częścią modernizacji jednej z najważniejszych arterii północnej Warszawy. Po zakończeniu robót kierowcy zyskają nową, równą nawierzchnię, a komunikacja miejska – lepsze warunki do kursowania.
