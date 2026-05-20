Poważny wypadek motocyklisty na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR
Groźny wypadek w gminie Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu. Doszło tam do zderzenia busa z motocyklem. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a do akcji zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Motocyklista odniósł bardzo poważne obrażenia i wymagał pilnej pomocy medycznej.
Zderzenie busa z motocyklem
Do zdarzenia doszło około godziny 14:25 w rejonie miejscowości Kuchary-Skotniki w gminie Czerwińsk nad Wisłą.
Jak poinformowała Policja Płońsk, w wypadku uczestniczył bus marki Volkswagen oraz motocykl Junak. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdy poruszały się z przeciwnych kierunków.
83-letni motocyklista ciężko ranny
Za kierownicą busa siedział 65-letni mężczyzna. Motocyklem kierował natomiast 83-latek.
W wyniku zderzenia senior podróżujący jednośladem doznał poważnych obrażeń ciała. Stan poszkodowanego był na tyle ciężki, że na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.
Ratownicy przygotowali mężczyznę do transportu do szpitala.
Na miejscu pracowały wszystkie służby
Na miejscu zdarzenia działania prowadziły:
– policja,
– straż pożarna,
– zespół ratownictwa medycznego,
– oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Funkcjonariusze wyjaśniają teraz dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.
Śmigłowiec lądował obok miejsca zdarzenia
Zdjęcia opublikowane przez policję pokazują śmigłowiec LPR lądujący na pobliskim terenie zielonym. Kilka metrów dalej leżał rozbity motocykl.
To kolejny groźny wypadek z udziałem motocyklisty na Mazowszu w ostatnich dniach. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza przy manewrach wykonywanych na drogach lokalnych.
Co to oznacza dla kierowców?
Wraz z poprawą pogody na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów. Służby przypominają, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, szczególnie przy zderzeniach z dużo cięższymi pojazdami.
