Poważny wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Lądował śmigłowiec LPR
W czwartek 28 maja rano na lokalnej drodze między miejscowościami Czertyń i Studnica w gminie Drawsko Pomorskie przewróciła się wojskowa ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon. W pojeździe znajdowało się 24 wojskowych. Obrażeń doznało ośmiu z tych, którzy jechali na pace. Jeden w stanie ciężkim – z podejrzeniem urazu kręgosłupa – został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gryficach. Sprawę prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury.
Prosta droga, dobre warunki – i przewrócona ciężarówka
Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi lokalnej, przy dobrej pogodzie i suchej nawierzchni. „Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, na ławkach. Pojazd prawym kołem zahaczył pobocze i przewrócił się na bok” – powiedział PAP mjr Tomasz Zygmunt, oficer prasowy szczecińskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie zachował należytej ostrożności – na prostym, bezproblemowym odcinku trasy nieoczekiwanie zjechał kołem na pobocze, co doprowadziło do utraty stabilności ciężarówki i jej wywrócenia.
Na miejscu natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia i patrole policji. Zadysponowano 5 zespołów ratownictwa medycznego. Ze względu na stan jednego z poszkodowanych, wezwano śmigłowiec LPR. Justyna Sochacka z biura prasowego szczecińskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego potwierdziła, że żołnierz z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala w Gryficach. Trasa Czertyń-Studnica była przez kilka godzin całkowicie zablokowana.
Adrenalina opadła – i wtedy zgłosiło się czterech kolejnych rannych
Mechanizm, w jaki narastała liczba poszkodowanych, opisał mjr Zygmunt: „Pierwotnie czterech zadeklarowało i wymagało pomocy medycznej. Kiedy adrenalina i emocje opadły kolejnych czterech zgłaszało dolegliwości”. Finalnie obrażeń doznało ośmiu żołnierzy. Sześciu trafiło do powiatowych placówek medycznych w okolicy, ich stan jest stabilny. Jeden odmówił hospitalizacji. Szesnastka pozostałych żołnierzy z 24-osobowego składu nie odniosła obrażeń.
Żandarmeria Wojskowa i prokuratura badają okoliczności
Postępowanie dotyczące wypadku prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledczy analizują trzy główne hipotezy: błąd kierowcy, usterka techniczna pojazdu oraz ewentualny wpływ warunków nawierzchni. Wstępna ocena wskazuje na nieostrożność kierowcy jako najbardziej prawdopodobną przyczynę, jednak postępowanie jest w toku i ostateczne ustalenia wymagają czasu.
Poligon w Drawsku Pomorskim – jeden z kluczowych ośrodków sojuszniczych ćwiczeń w Polsce
Centralny Poligon Sił Powietrznych w Drawsku Pomorskim to jeden z największych i najważniejszych obiektów tego typu w Polsce i w całym NATO. Od 2014 roku, po rosyjskiej aneksji Krymu, poligon stał się miejscem regularnych ćwiczeń wojsk sojuszniczych – w tym kolejnych rotacji sił USA rozmieszczonych w Polsce w ramach Enhanced Forward Presence. Żołnierze amerykańscy stacjonują m.in. w Żaganiu, Świętoszowie i Poznaniu, a Drawsko jest jednym z kluczowych miejsc ich szkoleń bojowych. Wypadek podczas transportu na ćwiczenia – nie w ich trakcie – to zdarzenie drogowe, a nie incydent bojowy.
Co to oznacza dla Ciebie? Drogi przy poligonach a bezpieczeństwo ruchu
Drogi lokalne w rejonie Drawska Pomorskiego i powiatu stargardzkiego to trasy, którymi regularnie przemieszczają się konwoje wojskowe – zarówno polskie, jak i sojusznicze. Ciężarówki wojskowe mają inne charakterystyki jezdne niż pojazdy cywilne: wyższy środek ciężkości, większą masę i dłuższy czas reakcji na manewry. Wywrócenie się pojazdu na prostej drodze przy dobrych warunkach atmosferycznych to sygnał, że błąd ludzki może mieć poważne konsekwencje niezależnie od warunków zewnętrznych. Kierowcy poruszający się po trasach w okolicach poligonu powinni zachować szczególną ostrożność przy mijaniu konwojów – utrzymywać bezpieczny odstęp i nie wyprzedzać kolumn wojskowych na odcinkach bez pełnej widoczności.
