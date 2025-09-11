Poważny wypadek na Mazowszu. 48-latek w szpitalu, ruch wahadłowy

11 września 2025 10:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

48-letni kierowca BMW, zjechał z drogi w Kamionie i uderzył w drzewo. Mężczyzna trafił do szpitala, a na trasie wprowadzono ruch wahadłowy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wypadek w Kamionie. Kierowca BMW uderzył w drzewo

Do groźnego wypadku doszło w Kamionie w powiecie żyrardowskim, na drodze krajowej nr 70. 48-letni kierowca BMW zjechał z trasy i uderzył w przydrożne drzewo.

Kierowca nietrzeźwy, trafił do szpitala

Jak podała mazowiecka policja, mężczyzna był nietrzeźwy. Z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, którzy zabezpieczali teren zdarzenia.

W wyniku wypadku wprowadzono ruch wahadłowy, co spowodowało utrudnienia dla kierowców podróżujących trasą DK70. Służby apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

