Poważny wypadek na Mazowszu. Dwie kobiety potrącone. Lądował śmigłowiec LPR
Groźne zdarzenie drogowe w rejonie miejscowości Smulska. W poniedziałkowe popołudnie doszło tam do potrącenia dwóch kobiet, które przechodziły przez jezdnię w pobliżu skrzyżowania. Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową.
Do wypadku doszło po godzinie 16:30. Samochód osobowy uderzył w piesze, które znajdowały się na drodze. Siła zdarzenia była na tyle duża, że konieczna była szybka interwencja służb medycznych.
Poszkodowane to kobiety w wieku 61 i 47 lat, mieszkanki gminy Załuski. Jedna z nich doznała poważniejszych obrażeń i wymagała pilnego transportu do szpitala. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do specjalistycznej placówki.
Druga kobieta została przewieziona karetką pogotowia. Jej stan również wymagał hospitalizacji, jednak obrażenia były mniej rozległe.
Za kierownicą pojazdu znajdował się 89-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna był trzeźwy, a w samochodzie podróżowała także pasażerka. Na miejscu prowadzone są czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
Służby zabezpieczyły teren wypadku, a policja rozpoczęła działania wyjaśniające. W kolejnych godzinach sprawą zajmie się grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Analizowane będą wszystkie okoliczności, w tym zachowanie uczestników ruchu i warunki na drodze.
To kolejne zdarzenie pokazujące, jak ważna jest ostrożność zarówno po stronie kierowców, jak i pieszych. Szczególną uwagę należy zachować w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
Wypadek w rejonie Smulska zakończył się poważnymi obrażeniami dwóch kobiet. Jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem do szpitala, a sprawa będzie szczegółowo wyjaśniana przez policję.
