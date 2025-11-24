Poważny wypadek na trasie K53. 3 osoby w szpitalu, droga całkowicie zablokowana
O poranku na drodze K53 w rejonie miejscowości Zabrodzie w powiecie ostrołęckim doszło do groźnego zdarzenia drogowego, które sparaliżowało ruch w całej okolicy. Około godziny 6:00 trzy pojazdy zderzyły się ze sobą, a siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowane zostały trzy osoby. Wszystkie trafiły do szpitala, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna.
Policja Mazowiecka poinformowała, że droga jest całkowicie nieprzejezdna, a ruch kierowany jest na wyznaczone objazdy. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami. Na miejscu pracują funkcjonariusze ostrołęckiej drogówki, którzy zabezpieczają teren i ustalają szczegółowe okoliczności wypadku. Pojazdy biorące udział w zdarzeniu były poważnie uszkodzone, a warunki na drodze od rana określane były jako bardzo trudne.
Policja apeluje do wszystkich kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność. Na Mazowszu panują obecnie niesprzyjające warunki – śliska nawierzchnia i mniejsza widoczność zwiększają ryzyko kolejnych zdarzeń. Funkcjonariusze przypominają, by zdjąć nogę z gazu, zachowywać większy dystans od poprzedzającego pojazdu i dostosowywać prędkość do sytuacji na jezdni.
Wszystkie służby pracują intensywnie, by jak najszybciej przywrócić przejazd trasą K53. Kierowcy proszeni są o cierpliwość oraz śledzenie bieżących komunikatów dotyczących objazdów i stanu drogi.
