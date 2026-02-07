Poważny wypadek pod Warszawą. 3 osoby poszkodowane, 2 trafiły do szpitala
W czwartek 7 lutego 2026 roku rano doszło do poważnego wypadku drogowego w miejscowości Stanisławów Pierwszy w gminie Nieporęt. Zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe.
Co wydarzyło się w Stanisławowie Pierwszym
Do zdarzenia doszło około godziny 08:17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich została zadysponowana do wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że doszło do zderzenia czołowego.
W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Dwie z nich wymagały hospitalizacji i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.
Działania służb na miejscu wypadku
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym do momentu przejęcia ich przez ratowników medycznych. Działania prowadzone były w ścisłej współpracy ze służbami.
W akcji brały udział:
OSP Kąty Węgierskie
JRG Legionowo
Zespół Ratownictwa Medycznego
Policja
Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.
Utrudnienia i bezpieczeństwo na drodze
W czasie akcji ratunkowej w rejonie zdarzenia mogły występować utrudnienia w ruchu. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach porannych i na lokalnych drogach o dużym natężeniu ruchu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli poruszasz się drogami w gminie Nieporęt i okolicach Legionowa, warto zachować zwiększoną czujność. Zdarzenie pokazuje, jak groźne mogą być poranne godziny szczytu i jak ważne jest dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
W przypadku wypadku kluczowe znaczenie ma szybka reakcja służb oraz udzielenie pierwszej pomocy. Każdy kierowca powinien pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości i koncentracji za kierownicą.
