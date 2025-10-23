Pilne! Poważny wypadek przy Galerii Mokotów. Laweta z koparką zderzyła się z autobusem, wielu rannych
W czwartek, 23 października tuż przed godziną 17:00 doszło do poważnego wypadku drogowego w okolicach Galerii Mokotów. W zdarzeniu brały udział laweta transportująca koparkę oraz autobus miejski. Siedem osób zostało poszkodowanych. Policja apeluje o omijanie okolicy – ruch w tym rejonie jest sparaliżowany.
Jak doszło do zdarzenia?
Według wstępnych ustaleń policji, kierowca ciężarowego zestawu z lawetą transportującą koparkę poruszał się prawym pasem jezdni. W momencie wykonywania manewru prawoskrętu zajął część środkowego pasa ruchu, którym w tym samym czasie jechał autobus komunikacji miejskiej.
Doszło do zderzenia. Ze względu na gabaryty pojazdów – masywna laweta z koparką i pełen pasażerów autobus – kolizja miała poważny przebieg. Na miejscu pracują służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna.
Siedem osób poszkodowanych
Wstępne informacje mówią o siedmiu osobach poszkodowanych. Prawdopodobnie są to pasażerowie autobusu, którzy ucierpieli w wyniku nagłego hamowania lub uderzenia. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących stanu zdrowia rannych ani tego, czy ktoś trafił do szpitala.
Nasz reporter, który przebywa na miejscu zdarzenia, relacjonuje, że laweta z koparką oraz autobus blokują znaczną część jezdni. Ruch jest praktycznie zablokowany, a objazdy powodują korki w całej okolicy.
Omijaj okolicę Galerii Mokotów
Jeśli planujesz jazdę w rejonie Mokotowa, szczególnie w pobliżu Galerii Mokotów, zdecydowanie unikaj tego obszaru. Policja kieruje ruch na objazdy, ale zatory sięgają już kilku przecznic. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin – do czasu usunięcia pojazdów z drogi i zakończenia oględzin.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz lub pracujesz w okolicy, przygotuj się na wydłużony czas dojazdu do domu. Korki mogą się rozlać na całą sieć dróg wokół Galerii Mokotów – aleja Wilanowska, Puławska, Wołoska. Typowa 15-minutowa trasa może zająć nawet godzinę.
Jeśli masz dzisiaj ważne spotkanie lub zobowiązania w tej części miasta, najlepiej przesiądź się do metra. Stacja Wilanowska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Mokotów i pozwoli ci ominąć korki.
Dla pasażerów komunikacji miejskiej: autobusy jadące przez ten rejon są przekierowywane na objazdy. Sprawdź aplikację Jakdojade lub stronę ZTM, aby zobaczyć aktualne trasy linii. Spodziewaj się opóźnień nawet do 30-40 minut.
Jak bezpiecznie ominąć miejsce wypadku?
Jeśli jedziesz od strony centrum w kierunku Wilanowa, rozważ objazd przez:
- Trasę Łazienkowską i dalej Sobieskiego
- Aleje Ujazdowskie i następnie Belwederską
Jeśli jedziesz od strony Wilanowa do centrum:
- Skorzystaj z Sobieskiego i wróć do głównej trasy za Galerią
- Możesz też pojechać Powsińską w stronę Ursynowa i stamtąd objechać rejon
Najlepiej jednak sprawdź nawigację przed wyjazdem – aplikacje typu Google Maps czy Waze na bieżąco aktualizują dane o korkach i proponują najszybsze trasy.
Dlaczego doszło do wypadku?
Manewry skrętu z zajęciem części sąsiedniego pasa są szczególnie niebezpieczne dla dużych pojazdów. Laweta z koparką to zestaw o znacznych gabarytach – długość może przekraczać 20 metrów, a ładunek (koparka) dodatkowo zwiększa masę i rozmiary całego pojazdu.
Przy wykonywaniu prawoskrętu kierowca mógł nie zauważyć autobusu w martwym polu lub źle ocenić odległość. Koparka na lawecie mogła też ograniczać widoczność. Taki zestaw wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza w gęstym ruchu miejskim.
Kierowcy autobusów są szkoleni do defensywnej jazdy, ale przy nagłym wtargnięciu tak dużego pojazdu na ich pas często nie ma miejsca ani czasu na uniknięcie zderzenia.
Co grozi kierowcy lawety?
Jeśli wina za wypadek leży po stronie kierowcy ciężarówki (a wstępne ustalenia policji na to wskazują), mężczyzna może stanąć przed zarzutem spowodowania wypadku drogowego. W zależności od stanu zdrowia poszkodowanych grozi za to:
- Grzywna
- Zakaz prowadzenia pojazdów
- W przypadku ciężkich obrażeń poszkodowanych – kara pozbawienia wolności do 3 lat
- Jeśli ktoś zginie (miejmy nadzieję, że nie) – kara do 8 lat więzienia
Policja będzie badać wszystkie okoliczności: stan techniczny pojazdu, stan trzeźwości kierowcy, przestrzeganie przepisów o czasie pracy, prawidłowość zabezpieczenia ładunku.
Porady dla kierowców dużych pojazdów
Ten wypadek to dobra okazja, by przypomnieć zasady bezpieczeństwa dla kierowców ciężarówek i lawet:
- Zawsze sprawdzaj martwe pole – szczególnie przed zmianą pasa lub skrętem. Duże pojazdy mają ogromne martwe pola, w których może „zniknąć” cały samochód osobowy czy motocykl.
- Sygnalizuj manewry z wyprzedzeniem – włącz kierunkowskaz dużo wcześniej, by inni uczestnicy ruchu wiedzieli, co planujesz.
- Pamiętaj o gabarytach ładunku – koparka na lawecie znacznie zwiększa wymiary zestawu. To, co wydaje ci się bezpiecznym manewrem, może okazać się kolizją.
- W gęstym ruchu miejskim – zachowaj szczególną ostrożność – ruch w Warszawie, zwłaszcza w godzinach szczytu, jest nieprzewidywalny. Lepiej stracić 30 sekund na bezpieczny manewr niż spowodować wypadek.
Aktualizacja na bieżąco
Sytuacja jest dynamiczna. Nasz reporter pozostaje na miejscu i będzie przekazywał najnowsze informacje. Śledzimy również komunikaty służb ratunkowych i policji.
Artykuł będziemy aktualizować w miarę napływania nowych informacji o stanie poszkodowanych, przyczynach wypadku i czasie przywrócenia normalnego ruchu w okolicy Galerii Mokotów.
Najważniejsze: omijaj okolicę, sprawdzaj nawigację i zachowaj ostrożność na drodze.
