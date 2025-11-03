Poważny wypadek. Ruch tramwajowy zablokowany. Ogromne utrudnienia
Poważne utrudnienia w ruchu na warszawskim Mokotowie. Około południa doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej (al. Witosa) i alei Jana III Sobieskiego. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, w wyniku kolizji zablokowany został przejazd w obu kierunkach, a komunikacja tramwajowa w rejonie zdarzenia jest sparaliżowana.
Jak informuje Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich w rozmowie z Warszawą w Pigułce. Do wypadku doszło około godziny 12:40. Według wstępnych informacji, samochód osobowy wjechał na torowisko w momencie, gdy zbliżał się tramwaj jednej z linii obsługujących trasę w kierunku centrum. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został obrócony i częściowo wypadł na pas ruchu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe — straż pożarna, pogotowie i policja.
Tramwaje stoją. Opóźnienia w całym rejonie Mokotowa
Z powodu zderzenia występują poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 14, 16 i 19, które zwykle przejeżdżają przez to skrzyżowanie. Jak przekazał ZTM, tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami kursów.
„Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania al. Witosa / Jana III Sobieskiego występują utrudnienia w kursowaniu linii 14, 16 i 19. Możliwe opóźnienia kursów. Przepraszamy za utrudnienia” — czytamy w oficjalnym komunikacie ZTM.
Na miejscu pracują służby porządkowe i techniczne, które usuwają skutki kolizji. Policja zabezpieczyła teren, a ruch tramwajowy w kierunku centrum i Wilanowa jest wstrzymany do odwołania.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Utrudnienia w ruchu drogowym obejmują nie tylko torowisko, ale i pasy jezdni w kierunku centrum. Korek sięga aż do skrzyżowania z ul. Czerniakowską. Policja apeluje do kierowców o omijanie rejonu al. Witosa i Jana III Sobieskiego, a także o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu skrzyżowań, gdzie trwają działania służb.
Na razie nie ma informacji o osobach poważnie poszkodowanych. Zdarzenie jest wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
Co to oznacza dla pasażerów
Jeżeli planujesz podróż w kierunku centrum lub Wilanowa, sprawdź aktualne komunikaty ZTM i wybierz alternatywne środki transportu. Możliwe, że tramwaje zostaną zastąpione autobusami, jeśli blokada torowiska potrwa dłużej.
Według szacunków służb, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, do momentu zakończenia prac porządkowych i odblokowania torowiska.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.