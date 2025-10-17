Poważny wypadek w samym Centrum. Rozbity radiowóz, ranni policjanci
Do groźnego wypadku doszło dziś po północy na ulicy Marszałkowskiej, w samym sercu Warszawy. Jak relacjonuje reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro na miejcu jest rozbity radiowóz na latarni, a dalej rozbita taksówka.
Świadkowie mówią o silnym uderzeniu — cały przód radiowozu został zniszczony. Na miejscu pracują strażacy, policja i pogotowie. Z ruchu wyłączono jeden pas, co powoduje spore utrudnienia w centrum miasta.
Nieoficjalnie wiadomo, że kilku policjantów zostało rannych. Ich stan nie jest jeszcze znany.
Przyczyny wypadku będą ustalane. Wstępnie mówi się o wymuszeniu pierwszeństwa.
Co to oznacza dla czytelników
Kierowcy powinni omijać Marszałkowską i okolice Żurawiej. Ruch w kierunku placu Bankowego jest spowolniony, a autobusy kursują z opóźnieniami.
