Poważny wypadek w samym Centrum. Rozbity radiowóz, ranni policjanci

18 października 2025 01:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego wypadku doszło dziś po północy na ulicy Marszałkowskiej, w samym sercu Warszawy. Jak relacjonuje reporter Marek Śliwiński z Warszawskiej Grupy Luka&Maro na miejcu jest rozbity radiowóz na latarni, a dalej rozbita taksówka. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Świadkowie mówią o silnym uderzeniu — cały przód radiowozu został zniszczony. Na miejscu pracują strażacy, policja i pogotowie. Z ruchu wyłączono jeden pas, co powoduje spore utrudnienia w centrum miasta.

Nieoficjalnie wiadomo, że kilku policjantów zostało rannych. Ich stan nie jest jeszcze znany.

Przyczyny wypadku będą ustalane. Wstępnie mówi się o wymuszeniu pierwszeństwa.

Co to oznacza dla czytelników
Kierowcy powinni omijać Marszałkowską i okolice Żurawiej. Ruch w kierunku placu Bankowego jest spowolniony, a autobusy kursują z opóźnieniami.

