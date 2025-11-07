Poważny wypadek w Ursusie. Skrzyżowanie al. 4 Czerwca 1989 r. z Traktorzystów zablokowane. Gigantyczne korki
Na skrzyżowaniu al. 4 Czerwca 1989 r. i ul. Traktorzystów w Ursusie doszło do poważnego wypadku drogowego. Część skrzyżowania została zablokowana, a w rejonie miejsca zdarzenia tworzą się kilkukilometrowe korki. Kierowcy powinni omijać ten fragment miasta.
Wypadek w Ursusie. Część skrzyżowania zablokowana
Jak przekazali świadkowie, do zderzenia doszło późnym popołudniem na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań dzielnicy. W wyniku wypadku co najmniej dwa pojazdy zostały poważnie uszkodzone, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe.
Ruch w kierunku centrum Warszawy został znacznie ograniczony. Obecnie kierowcy stoją w korkach sięgających nawet 3,5 kilometra.
Ogromne utrudnienia w ruchu
Jak informuje stołeczny Zarząd Dróg Miejskich, część skrzyżowania jest całkowicie nieprzejezdna, a służby pracują nad usunięciem skutków kolizji. Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy lokalnymi ulicami.
Kierowcy powinni omijać rejon ulic: Traktorzystów, Bohaterów Warszawy oraz al. 4 Czerwca 1989 r. Wjazd w stronę Włoch i Ursusa Północnego jest obecnie utrudniony, a przejazd może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.
Co to oznacza dla kierowców
Zalecane są objazdy ulicami Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego oraz Dzieci Warszawy, które pozostają przejezdne. Warto również rozważyć pozostawienie samochodu i skorzystanie z komunikacji miejskiej – autobusy kursują objazdami, ale poruszają się sprawniej niż auta osobowe.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i cierpliwości. Na miejscu nadal trwają czynności służb, które ustalają przyczyny wypadku.
