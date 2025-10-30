Gigantyczne promocje w Biedronce! Tylko w czwartek i piątek można zgarnąć nawet 100 zł w voucherach
Sieć Biedronka ponownie zaskakuje swoich klientów potężnymi rabatami. W czwartek i piątek, 30 i 31 października, w sklepach obowiązuje wyjątkowa akcja promocyjna, w której za większe zakupy można otrzymać aż 100 zł w voucherach do wykorzystania w kolejnych dniach.
Jak działa promocja?
Zasady są proste – wystarczy zrobić jednorazowe zakupy na minimum 275 zł i zgarnąć dwa vouchery po 50 zł każdy. Pierwszy z nich będzie można wykorzystać już w poniedziałek, 3 listopada, przy zakupach o wartości co najmniej 299 zł. Drugi obowiązuje w dniach 4–6 listopada, również przy zakupach powyżej 299 zł.
To oznacza, że klienci mogą realnie odzyskać nawet 100 zł, co czyni tę ofertę jedną z najbardziej atrakcyjnych akcji sieci w ostatnich tygodniach.
Hity cenowe tylko do piątku
Oprócz voucherów, Biedronka przygotowała całą listę hitów cenowych dostępnych do 31 października. Wśród nich między innymi:
-
Wszystkie produkty Bref – promocja 1+1 gratis,
-
Masło Mleczna Dolina – 3,99 zł przy zakupie trzech sztuk,
-
Perfumy Eden, 720 ml – tylko 9,99 zł przy zakupie dwóch,
-
Piwo Somersby – promocja 4+4 gratis,
-
Łosoś norweski Marinero – w supercenie, tylko w piątek,
-
Papier Queen Mega Sweep – 1+1 gratis,
-
Produkty Nescafé Classic – druga sztuka w obniżonej cenie.
Promocja, której nie warto przegapić
Jak podkreśla sieć, akcja ma zachęcić klientów do świątecznych zakupów w niższych cenach i jest częścią kampanii „Na koniec miesiąca”. Promocje obowiązują z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a liczba produktów objętych rabatami może być ograniczona.
Biorąc pod uwagę skalę zniżek, Biedronka przygotowuje się na prawdziwe tłumy w swoich sklepach. Warto więc zaplanować zakupy wcześniej, bo wiele z tych produktów znika z półek w ekspresowym tempie.
Gigantyczne promocje, setki produktów w niższych cenach i 100 zł do wydania za darmo – tylko do piątku, 31 października.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.