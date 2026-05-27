Powiększenie rodziny drastycznie obniża zdolność kredytową! Zaskakujący paradoks w bankach

Matematyka bankowa kontra rodzicielstwo

Współczesny algorytm oceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych nie zna sentymentów. Przyznając kredyt hipoteczny, instytucje finansowe szczegółowo weryfikują nie tylko same zarobki netto, ale przede wszystkim comiesięczny koszt stałego utrzymania każdego członka gospodarstwa domowego. Każda dodatkowa osoba na utrzymaniu – w tym nowo narodzone dziecko – jest automatycznie traktowana przez analityków jako stałe obciążenie finansowe, które realnie zmniejsza pulę wolnych środków przeznaczonych na spłatę przyszłej raty.

Zjawisko to generuje bolesne straty. Według wyliczeń analityków portalu Rankomat, dla modelowego gospodarstwa domowego, które dysponuje stałym łącznym dochodem na poziomie 12 tysięcy złotych netto miesięcznie, narodziny dzieci oznaczają drastyczny spadek zaufania ze strony banku:

Narodziny pierwszego dziecka: ubytek dostępnej kwoty kredytu o około 95 tysięcy złotych w relacji do pary bezdzietnej.

ubytek dostępnej kwoty kredytu o około w relacji do pary bezdzietnej. Pojawienie się drugiego dziecka: redukcja zdolności finansowej o 245 tysięcy złotych .

redukcja zdolności finansowej o . Założenie rodziny wielodzietnej (troje dzieci): potężny cios budżetowy – spadek zdolności kredytowej aż o 415 tysięcy złotych.

Tworzy to dramatyczny paradoks społeczny. Rodziny, które ze względu na naturalny rozwój i liczbę dzieci najbardziej potrzebują dodatkowych pokoi, jednocześnie tracą szanse na uzyskanie kredytu na zakup większego lokum. Z tego powodu młode pary masowo decydują się na zakup pierwszego mieszkania jeszcze przed narodzinami potomstwa, traktując to jako czysto ekonomiczny mechanizm obronny przed procedurami bankowymi.

Taniejący kredyt pobudza popyt, raport BIK

Opisywany zjazd zdolności kredytowej rodziców dzieje się w specyficznym momencie rynkowym. Polski rynek nieruchomości przeżywa obecnie wyraźne ożywienie, co jest bezpośrednim skutkiem odważnych ruchów stóp procentowych. Po majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) główna stopa referencyjna została ścięta do poziomu 3,75 procent (rok wcześniej wynosiła ona 5,75 procent).

Niższe stopy to automatycznie niższe raty i wyższa dostępność finansowania dla osób ze stabilnymi zarobkami. Eksperci ANG Odpowiedzialne Finanse wyliczyli, że przy standardowym długu hipotecznym na kwotę 450 tysięcy złotych rozłożonym na 25 lat, miesięczna rata zmienna spadła w ciągu dwunastu miesięcy o ponad 500 złotych. Przełożyło się to na gigantyczny szturm na banki – według Biura Informacji Kredytowej (BIK) w kwietniu 2026 roku wnioski kredytowe złożyło ponad 42 tysiące osób (wzrost o 19 proc. r/r), a średnia wartość pożądanego finansowania wystrzeliła powyżej 500 tysięcy złotych.

Zestawienie dochodów i zdolności kredytowej (wkład własny 20%, umowa o pracę, 800+)

Miesięczny dochód netto rodziny Zdolność pary bezdzietnej Zdolność rodziny z jednym dzieckiem Realny wpływ na dostępny metraż 8 000 zł Ok. 515 tys. zł Ok. 400 tys. zł Bezdzietni kupią 32 m² w Warszawie lub 57 m² w Bydgoszczy. Rodzina z dzieckiem traci metraż i musi zmieścić się na 25 m² w stolicy. 11 000 zł Ok. 938 tys. zł Ok. 911 tys. zł Różnice zaczynają się zacierać. Strata wynosi niespełna 27 tys. zł, co w realiach wielkich miast oznacza stratę zaledwie kilku metrów kwadratowych. 15 000 zł Niższa niż rodziny z dzieckiem Wyższa niż pary bezdzietnej Zwrot akcji. Przy wysokich zarobkach stały koszt utrzymania dziecka ustępuje korzyściom płynącym z comiesięcznego wpływu 800+.

Dramatyczna walka o każdy metr kwadratowy

Nawet z pozoru niewielkie uszczuplenie zdolności kredytowej przez bank staje się bolesne w zderzeniu z drastycznymi cennikami firm deweloperskich. Analizy portalu Rynekpierwotny.pl wskazują, że w Warszawie średnia cena zakupu metra kwadratowego na rynku pierwotnym zbliża się do zawrotnej granicy 20 tysięcy złotych. W Gdańsku stawka przekracza 18 tysięcy, a w Krakowie przebiła 17 tysięcy złotych.

Oznacza to, że strata rzędu 100 tysięcy złotych na zdolności kredytowej to w praktyce przymusowa rezygnacja z dodatkowych 5–6 metrów kwadratowych mieszkania, co często decyduje o możliwości wydzielenia osobnego pokoju dla dziecka.

Gdy socjal ratuje zdolność: – Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie wielu czynników – między innymi dochodów, kosztów utrzymania, liczby członków gospodarstwa domowego – wyjaśnia Tomasz Bujański, ekspert ds. kredytów hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse. Zwraca on uwagę na unikalną anomalię rynkową: przy bardzo wysokich dochodach (od 15 tys. zł netto) posiadanie dziecka paradoksalnie podnosi zdolność kredytową. Dzieje się tak, ponieważ bankowe szacunki kosztów utrzymania przestają być tak dotkliwe, a kluczową rolę zaczyna odgrywać państwowy dodatek wychowawczy 800 plus, dopisywany przez bank do stałych dochodów rodziny.

Eksperci podkreślają jednak, że wyliczenia te mają charakter uśredniony i opierają się na algorytmach kilkunastu czołowych banków. Poszczególne instytucje zupełnie inaczej podchodzą do uwzględniania transferów socjalnych, przez co rygorystyczne zasady liczenia scoringu mogą w kolejnych kwartałach uderzać w polskie rodziny, spychając je na peryferia miast lub zmuszając do drastycznego obniżenia standardu życia.