Powietrze pełne niewidocznych cząsteczek. Wysokie wskaźniki w całej Polsce
W wielu regionach Polski odnotowano bardzo wysokie stężenie pyłków roślin w powietrzu. Urządzenia monitorujące wskazują tzw. czerwone poziomy, co oznacza trudny czas dla alergików. Najwięcej problemów powodują obecnie pyłki drzew, które wczesną wiosną zaczynają intensywnie uwalniać alergeny.
Wysokie stężenie pyłków w Polsce. Trudny okres dla alergików
Urządzenia monitorujące pyłki roślin odnotowują w wielu regionach Polski bardzo wysokie stężenia alergenów w powietrzu. Choć wiosenna pogoda sprzyja spacerom, dla osób z alergią oznacza to początek szczególnie trudnego okresu. Niewidoczne gołym okiem cząsteczki pyłków unoszą się w powietrzu i mogą powodować nasilenie objawów alergicznych.
W ostatnich dniach systemy monitorujące jakość powietrza pod kątem biologicznym odnotowały wyraźny wzrost stężenia pyłków. W wielu miejscach w Polsce wartości osiągają poziom określany jako wysoki lub bardzo wysoki.
Specjalne detektory zainstalowane na dachach budynków przez całą dobę pobierają próbki powietrza. Zebrany materiał analizowany jest pod mikroskopem lub przy pomocy algorytmów rozpoznających konkretne gatunki roślin. Ostatnie pomiary wskazują na wyraźny wzrost obecności alergenów, które mogą wywoływać reakcje u osób wrażliwych.
Eksperci podkreślają, że sytuację pogarsza słoneczna i sucha pogoda. Brak opadów oraz lekki wiatr sprzyjają przenoszeniu pyłków nawet na duże odległości, również do centrów miast.
Fakty i tło sprawy
Wczesną wiosną największe znaczenie mają pyłki drzew, które jako pierwsze rozpoczynają okres pylenia. W tym czasie szczególnie aktywne są między innymi olsza i leszczyna.
Olsza często rośnie w pobliżu rzek, jezior i terenów podmokłych. W takich miejscach stężenie pyłków może być szczególnie wysokie. Z kolei leszczyna występuje powszechnie w parkach, ogrodach oraz na terenach leśnych. Jej charakterystyczne kwiatostany, potocznie nazywane „kotkami”, uwalniają duże ilości pyłku.
W kolejnych tygodniach do pylenia mogą dołączyć również inne gatunki, m.in. wierzba i topola. To oznacza, że sezon alergiczny może potrwać jeszcze przez dłuższy czas.
Najczęstsze objawy reakcji alergicznej to wodnisty katar, kichanie, swędzenie nosa i gardła, a także łzawienie i pieczenie oczu. U niektórych osób pojawić się może także świszczący oddech lub uczucie duszności.
Jak ograniczyć kontakt z pyłkami?
Specjaliści zalecają, aby osoby z alergią zwracały szczególną uwagę na porę dnia, w której wychodzą na zewnątrz. Największe stężenie pyłków w powietrzu zwykle występuje rano oraz we wczesnych godzinach popołudniowych.
Lepszym momentem na spacer jest wieczór, gdy temperatura spada, a część pyłków opada na ziemię. Pomocne mogą być także opady deszczu, które działają jak naturalny filtr oczyszczający powietrze.
Podczas przebywania na zewnątrz warto nosić okulary przeciwsłoneczne, które chronią oczy przed bezpośrednim kontaktem z pyłkami. Po powrocie do domu dobrze jest zmienić ubranie i umyć twarz oraz włosy, aby usunąć drobiny alergenów.
Co to oznacza dla alergików?
Najbliższe tygodnie mogą być trudne dla osób uczulonych na pyłki drzew. Warto regularnie sprawdzać komunikaty dotyczące stężenia alergenów w powietrzu i dostosowywać codzienne aktywności do aktualnych warunków.
Proste działania, takie jak ograniczenie przebywania na zewnątrz w czasie największego pylenia czy odpowiednia higiena po powrocie do domu, mogą pomóc zmniejszyć nasilenie objawów alergii i poprawić komfort codziennego funkcjonowania.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.