Powrót do szkoły za pół ceny. Biedronka daje 50% rabatu. Tylko przez trzy dni
Od 18 do 20 września 2025 roku Biedronka przygotowała akcję, która zainteresuje wszystkich rodziców, uczniów i studentów. Przez trzy dni marka Kayet, dobrze znana z kolorowych i praktycznych przyborów szkolnych, objęta będzie aż 50% rabatem. To świetna okazja, aby uzupełnić wyprawkę szkolną lub zrobić zapasy akcesoriów, które zawsze przydają się w domu.
Oferta obejmuje szeroką gamę produktów – od kredek, pisaków i ołówków, przez farby, pędzle i zestawy plastyczne, aż po temperówki, piórniki i notesy. Dzięki temu można skompletować cały zestaw szkolny, płacąc połowę regularnej ceny. Co ważne, aby skorzystać z promocji, wystarczy kupić minimum dwa produkty. Każdy z nich zostanie przeceniony o 50%, a klienci mogą mieszać dowolne artykuły według potrzeb.
Biedronka zaznacza, że oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją „Moja Biedronka”, a dzienny limit to maksymalnie 50 najtańszych produktów objętych rabatem. To rozwiązanie pozwala klientom kupić naprawdę dużo w atrakcyjnej cenie, ale jednocześnie chroni przed nadmiernym wykupywaniem całego asortymentu przez pojedyncze osoby.
Promocja została zaplanowana na początek roku szkolnego, gdy wielu rodziców wciąż uzupełnia brakujące przybory. To moment, w którym ceny w innych sklepach potrafią być wysokie, dlatego rabat 50% w Biedronce może oznaczać znaczną oszczędność dla rodzin z dziećmi. Co więcej, Kayet to marka ceniona za trwałość i różnorodność produktów, dzięki czemu przybory posłużą przez cały rok.
Sieć zachęca, by nie zwlekać z zakupami, ponieważ zainteresowanie promocją może być ogromne, a część najbardziej popularnych produktów może szybko znikać z półek. Oferta obowiązuje tylko przez trzy dni, od 18 do 20 września, dlatego każdy, kto chce skorzystać, powinien zaplanować wizytę w sklepie jak najszybciej.
To jedna z najbardziej atrakcyjnych promocji szkolnych tej jesieni – idealna zarówno dla rodziców przygotowujących dzieci do zajęć, jak i dla studentów, którzy szukają tanich i dobrych materiałów do nauki czy pracy twórczej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.