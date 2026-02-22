Powrót do zdalnego nauczania coraz bliżej? Szkoły już się przygotowują
Polski system oświaty przechodzi technologiczną metamorfozę, która ma definitywnie zakończyć erę problemów z nauką na odległość. Ponad 14 000 placówek w całym kraju odbiera właśnie nowoczesne zestawy do transmisji lekcji, warte łącznie 122 mln złotych. To nie jest jedynie przezorność na wypadek kolejnej pandemii, ale realizacja twardych wymogów ustawy Prawo oświatowe. Dyrektorzy mają teraz obowiązek błyskawicznego uruchomienia wirtualnych klas w przypadku ekstremalnych mrozów, awarii ogrzewania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Inwestycja finansowana z Krajowego Planu Odbudowy zakłada dostarczenie do szkół 100 000 profesjonalnych zestawów do nauczania hybrydowego jeszcze w roku szkolnym 2025/2026. Dzięki temu lekcje mają być prowadzone na poziomie, który do tej pory był nieosiągalny dla większości placówek. Uczniowie pozostający w domach z powodów losowych otrzymają identyczną jakość obrazu i dźwięku, co ich koledzy siedzący bezpośrednio w ławkach.
Kiedy dyrektor musi „zamknąć” szkołę? Przepisy są nieubłagane
Zgodnie z art. 125a ustawy Prawo oświatowe, przejście na tryb zdalny nie jest wyborem, lecz obowiązkiem w konkretnych sytuacjach.
Zbyt zimne klasy: Jeżeli temperatura w salach lekcyjnych spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza (np. przez usterkę pieca), zajęcia stacjonarne muszą zostać zawieszone.
Arktyczne mrozy: Gdy temperatura na zewnątrz o godzinie 21:00 przez dwa kolejne dni wynosi -15 stopni Celsjusza lub mniej, szkoła może przejść na tryb online.
Sztywny termin: Jeśli przerwa w nauce stacjonarnej trwa dłużej niż 2 dni, lekcje zdalne muszą ruszyć najpóźniej trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
Inne zagrożenia: System online jest obowiązkowy także przy klęskach żywiołowych czy zagrożeniach epidemiologicznych.
Klasa 2.0: Profesjonalny sprzęt w każdej polskiej gminie
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) nadzoruje dostawy komponentów, które mają wyeliminować dotychczasowe bariery technologiczne.
- Tablety graficzne:** Nauczyciele mogą pisać na ekranie jak po tablicy, a uczniowie widzą cyfrowe notatki w idealnej rozdzielczości.
- Kamery na statywach:** Umożliwiają transmisję eksperymentów chemicznych czy pokazów modeli fizycznych w czasie rzeczywistym.
- Zestawy audio:** Profesjonalne mikrofony zbierają dźwięk z całej sali, dzięki czemu uczniowie w domach słyszą każde słowo kolegów z klasy.
- Koniec wykluczenia:** Program wyrównuje szanse – dzieci z małych wsi otrzymują dostęp do tej samej technologii, co uczniowie z prestiżowych warszawskich liceów.
