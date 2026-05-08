Powszechny zwrot butelek stał się faktem. Te dane o systemie kaucyjnym Cię zaskoczą

8 maja 2026 13:49 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ogólnopolski system kaucyjny, który od miesięcy obejmuje wszystkie sklepy i sieci handlowe w kraju, cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie rozwiązania jest wygoda użytkowania oraz powszechność punktów zwrotu opakowań.

Butelkomaty w Lidlu. Fot. Warszawa w Pigułce

Zgodnie z informacjami serwisu Business Insider, mechanizm kaucyjny stał się stałym elementem polskiego handlu. System działa w pełnym zakresie na terenie całej Polski, a konsumenci zaadaptowali nowe zasady jako element codziennych zakupów.

Powszechność i dostępność systemu

Działanie systemu opiera się na pełnej dostępności infrastruktury w całym kraju:

  • Wszystkie placówki handlowe: System kaucyjny obejmuje wszystkie sklepy w Polsce, niezależnie od ich powierzchni czy przynależności do sieci handlowych.
  • Sieci handlowe: Mechanizm przyjmowania opakowań oraz zwrotu kaucji jest w pełni zintegrowany z systemami operacyjnymi wszystkich sieci handlowych działających na rynku.
  • Infrastruktura techniczna: Sklepy korzystają z automatów do odbioru opakowań oraz punktów manualnych, co ułatwia proces zwrotu butelek i puszek.

Kaucja i korzyści dla konsumenta

Finansowy aspekt systemu został ujednolicony, co pozwala na przejrzyste rozliczenia między klientem a sprzedawcą:

  • Wysokość kaucji: Za każde opakowanie objęte systemem pobierana jest kaucja w stałej wysokości 50 groszy.
  • Zasady zwrotu: Konsument otrzymuje zwrot 50 groszy za każdą oddaną butelkę lub puszkę w dowolnym punkcie objętym systemem.
  • Motywacja: Badania wskazują, że obok aspektu finansowego, to wygoda i łatwość oddawania opakowań są głównymi czynnikami motywującymi Polaków do korzystania z systemu.

Zmiana nawyków zakupowych

Funkcjonowanie systemu od miesięcy w całej Polsce wpłynęło na zmianę postaw konsumenckich. Zwrot pustych opakowań przy okazji kolejnych zakupów stał się rutyną. Polacy wybierają te punkty handlowe, które oferują najszybszy i najbardziej komfortowy sposób rozliczenia kaucji, co zmusza sieci handlowe do ciągłego doskonalenia procesów obsługi klienta w tym zakresie.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego systemu kaucyjnego (08.05.2026).

