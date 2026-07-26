Pożar altany na Ursynowie. Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej

26 lipca 2026 13:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do pożaru doszło przy ulicy Belgradzkiej 50 na warszawskim Ursynowie. Jak dowiedziała się redakcja Warszawy w Pigułce, zgłoszenie wpłynęło do służb krótko przed godziną 13:00.

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Pożar na Ursynowie Fot. Czytelnik
Pożar na Ursynowie Fot. Czytelnik

Ogień objął znajdującą się na terenie posesji altanę. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 12 i 17.

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Strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia. Pożar został zlokalizowany, co oznacza, że sytuacja jest pod kontrolą i ogień nie powinien się dalej rozprzestrzeniać.

Działania służb nadal mogą być prowadzone. Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynie pojawienia się ognia.

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