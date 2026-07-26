Pożar altany na Ursynowie. Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej
Do pożaru doszło przy ulicy Belgradzkiej 50 na warszawskim Ursynowie. Jak dowiedziała się redakcja Warszawy w Pigułce, zgłoszenie wpłynęło do służb krótko przed godziną 13:00.
Ogień objął znajdującą się na terenie posesji altanę. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 12 i 17.
Strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia. Pożar został zlokalizowany, co oznacza, że sytuacja jest pod kontrolą i ogień nie powinien się dalej rozprzestrzeniać.
Działania służb nadal mogą być prowadzone. Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynie pojawienia się ognia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.