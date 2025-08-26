Pożar busa na trasie S8 w Warszawie. Kierowcy utknęli w korku
We wtorek rano na trasie S8 w Warszawie zapalił się samochód dostawczy. Pożar wywołał duże utrudnienia w ruchu – kierowcy jadący w stronę Poznania utknęli w korku, a na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Na trasie S8 w Warszawie doszło we wtorek rano do pożaru samochodu dostawczego. Zdarzenie miało miejsce około godziny 9 na odcinku między węzłami Lazurowa i Warszawa Zachód. Jak relacjonują świadkowie, bus zapalił się, gdy zatrzymał się na prawym pasie jezdni w pobliżu wiaduktu przy ulicy Szeligowskiej.
Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, policję oraz lawetę. W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Ogień został szybko opanowany, a około 10.08 ostatnia jednostka powróciła do koszar. Strażacy potwierdzili, że w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Pożar spowodował jednak spore utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Poznania. Początkowo zablokowane były dwa pasy ruchu i przejazd odbywał się jedynie lewym pasem. Dopiero po godzinie 10 służby udrożniły także pas środkowy, co pozwoliło na częściowe rozładowanie korków.
Policja przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności na drodze i apeluje, by w takich sytuacjach umożliwiać sprawny dojazd służbom ratunkowym.
