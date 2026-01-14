Pożar ciężarówki na autostradzie A2. Ruch w kierunku Warszawy został wstrzymany
Poważne utrudnienia czekają kierowców podróżujących autostradą A2. Na pasie w stronę stolicy doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Trwa akcja służb ratunkowych.
Do incydentu doszło na 381. kilometrze autostrady A2 na pasie prowadzącym w kierunku Warszawy. Jak wynika z najnowszych informacji, wybuchł pożar naczepy samochodu ciężarowego.
Kierowca zdążył zareagować
Sytuacja wyglądała groźnie, ale kierujący pojazdem wykazał się dużą przytomnością umysłu. Zdołał on odpiąć ciągnik siodłowy od naczepy, zanim ta została całkowicie objęta ogniem. Dzięki temu udało się uratować kabinę pojazdu.
Służby w akcji, droga zablokowana
Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Do walki z ogniem zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej. Na miejscu pracują zastępy z:
- JRG Łowicz,
- OSP Łyszkowice,
- OSP Kalenice,
- JRG Brzeziny,
- JRG Stryków.
Służby podjęły decyzję o wstrzymaniu ruchu na czas prowadzenia działań ratowniczych.
Co to oznacza dla Ciebie? Utrudnienia na trasie
Zdarzenie to generuje duże problemy komunikacyjne na jednej z najważniejszych tras w Polsce. W takich wypadkach jeśli planujesz podróż tym odcinkiem A2, weź pod uwagę poniższe wskazówki:
- Omijaj zablokowany odcinek: Ruch w kierunku Warszawy na 381. kilometrze jest wstrzymany. Warto sprawdzić nawigację i poszukać alternatywnej trasy lub zjazdu z autostrady przed miejscem zdarzenia.
- Utwórz korytarz życia: Jeśli utknąłeś w korku przed miejscem pożaru, pamiętaj o umożliwieniu przejazdu kolejnym pojazdom służb ratunkowych.
- Uzbrój się w cierpliwość: Akcja gaśnicza oraz późniejsze usuwanie wraku naczepy mogą potrwać dłuższy czas.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.