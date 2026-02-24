Pożar elewacji w znanej galerii na Mazowszu. Ewakuowano 400 osób
We wtorek, 24 lutego 2026 roku po godzinie 18:00, w centrum handlowym Galeria Wisła przy ul. Wyszogrodzkiej doszło do pożaru elementów elewacji. Służby ratunkowe przeprowadziły ewakuację około 400 osób, w tym klientów oraz pracowników obiektu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie pięć zastępów straży pożarnej.
Po przybyciu na miejsce ratownicy potwierdzili ogień wydobywający się z elewacji oraz towarzyszące mu duże zadymienie. Strażacy niezwłocznie zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia, podając dwa prądy wody w natarciu. Dzięki sprawnej akcji płomienie zostały szybko zlokalizowane i ugaszone, co zapobiegło dalszemu rozprzestrzenianiu się żywiołu na pozostałe części budynku.
Przebieg akcji gaśniczej i ewakuacji
Działania służb skupiły się na sprawnym opanowaniu ognia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym wewnątrz galerii.
Liczba zastępów: W gaszeniu pożaru brało udział pięć jednostek straży pożarnej.
Liczba ewakuowanych: Obiekt opuściło około 400 osób (klienci i personel).
Miejsce zdarzenia: Płock, ul. Wyszogrodzka – elewacja Galerii Wisła.
Czas zdarzenia: Zgłoszenie wpłynęło 24 lutego 2026 roku po godzinie 18:00.
