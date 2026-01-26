Pożar hali w Nowym Modlinie. Liczne zastępy Straży Pożarnej w akcji
W miejscowości Nowy Modlin (gmina Pomiechówek) doszło do groźnego pożaru hali zakładu Eko-Zysk1. Jak informuje redakcja Wirtualny Nowy Dwór to firma zajmująca się kompleksowymi usługami gospodarki odpadami oraz demontażem pojazdów. W momencie wybuchu ognia w środku miały znajdować się odpady, które w szybkim tempie zajęły się ogniem.
Ogień objął całą halę
Jak przekazało Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 19:17. Płonęła hala magazynowa wypełniona odpadami.
Z pierwszych informacji wynika, że ogień objął cały obiekt. Do walki z żywiołem zadysponowano ponad 10 zastępów Straży Pożarnej. Na miejsce kieruje się również Oficer Operacyjny z Komendy Powiatowej PSP.
– Na razie brakuje informacji o osobach poszkodowanych – przekazał redakcji Warszawa w Pigułce kpt. Paweł Płagowski.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zamieszkałych. Choć służby nie ogłosiły jeszcze ewakuacji, zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. W powietrzu mogą unosić się szkodliwe substancje pochodzące ze spalanych odpadów.
Na miejscu panuje duże zadymienie, a działania gaśnicze mogą potrwać wiele godzin. W rejonie zakładu mogą występować utrudnienia drogowe i ograniczony dostęp do okolicy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.