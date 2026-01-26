Pożar hali w Nowym Modlinie. Liczne zastępy Straży Pożarnej w akcji

26 stycznia 2026 20:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W miejscowości Nowy Modlin (gmina Pomiechówek) doszło do groźnego pożaru hali zakładu Eko-Zysk1. Jak informuje redakcja Wirtualny Nowy Dwór to firma zajmująca się kompleksowymi usługami gospodarki odpadami oraz demontażem pojazdów. W momencie wybuchu ognia w środku miały znajdować się odpady, które w szybkim tempie zajęły się ogniem.

Fot. Wirtualny Nowy Dwór

Zobacz również:

Ogień objął całą halę

Jak przekazało Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 19:17. Płonęła hala magazynowa wypełniona odpadami.

Z pierwszych informacji wynika, że ogień objął cały obiekt. Do walki z żywiołem zadysponowano ponad 10 zastępów Straży Pożarnej. Na miejsce kieruje się również Oficer Operacyjny z Komendy Powiatowej PSP.

– Na razie brakuje informacji o osobach poszkodowanych – przekazał redakcji Warszawa w Pigułce kpt. Paweł Płagowski.

Zobacz również:

Co to oznacza dla mieszkańców?

Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zamieszkałych. Choć służby nie ogłosiły jeszcze ewakuacji, zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. W powietrzu mogą unosić się szkodliwe substancje pochodzące ze spalanych odpadów.

Na miejscu panuje duże zadymienie, a działania gaśnicze mogą potrwać wiele godzin. W rejonie zakładu mogą występować utrudnienia drogowe i ograniczony dostęp do okolicy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl