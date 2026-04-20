Pożar lasu w Warszawie. Na miejscu strażacy i policja, sytuacja wciąż nieopanowana

20 kwietnia 2026 13:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ogień pojawił się nagle i szybko zaczął się rozprzestrzeniać. W Warszawie doszło do pożaru lasu, który postawił na nogi służby ratunkowe. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a sytuacja wciąż jest dynamiczna.

straż pożarna las Fot. Warszawa w Pigułce

Płonie teren zielony. Wysłano pierwsze zastępy

Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw i lasu w rejonie ulicy Paderewskiego 170. Ogień objął teren zielony i – jak wynika ze wstępnych informacji – nie został jeszcze w pełni zlokalizowany.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. W działaniach biorą udział:

– policja
– dwie jednostki straży pożarnej
– łącznie co najmniej 3 zastępy

Pożar nie jest jeszcze opanowany

Według aktualnych informacji ogień nadal się rozprzestrzenia, a strażacy pracują nad jego opanowaniem. Warunki mogą utrudniać akcję – sucha roślinność i wiatr sprzyjają szybkiemu rozwojowi pożaru.

Na tym etapie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Służby apelują o ostrożność

Policja zabezpiecza teren i apeluje do mieszkańców o unikanie okolicy objętej działaniami ratowniczymi. Każda obecność osób postronnych może utrudnić pracę strażaków.

Co to oznacza dla Ciebie?

– jeśli jesteś w pobliżu, omijaj ten rejon
Drogi mogą być częściowo zablokowane przez służby.

– nie zbliżaj się do miejsca pożaru
Sytuacja jest niestabilna, ogień może się szybko rozprzestrzeniać.

– zachowaj ostrożność w lasach i na terenach zielonych
Sucha pogoda zwiększa ryzyko pożarów nawet od najmniejszej iskry.

Służby na bieżąco monitorują sytuację. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

