Pożar lasu w Warszawie. Na miejscu strażacy i policja, sytuacja wciąż nieopanowana
Ogień pojawił się nagle i szybko zaczął się rozprzestrzeniać. W Warszawie doszło do pożaru lasu, który postawił na nogi służby ratunkowe. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a sytuacja wciąż jest dynamiczna.
Płonie teren zielony. Wysłano pierwsze zastępy
Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw i lasu w rejonie ulicy Paderewskiego 170. Ogień objął teren zielony i – jak wynika ze wstępnych informacji – nie został jeszcze w pełni zlokalizowany.
Na miejsce natychmiast skierowano służby. W działaniach biorą udział:
– policja
– dwie jednostki straży pożarnej
– łącznie co najmniej 3 zastępy
Pożar nie jest jeszcze opanowany
Według aktualnych informacji ogień nadal się rozprzestrzenia, a strażacy pracują nad jego opanowaniem. Warunki mogą utrudniać akcję – sucha roślinność i wiatr sprzyjają szybkiemu rozwojowi pożaru.
Na tym etapie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Służby apelują o ostrożność
Policja zabezpiecza teren i apeluje do mieszkańców o unikanie okolicy objętej działaniami ratowniczymi. Każda obecność osób postronnych może utrudnić pracę strażaków.
Co to oznacza dla Ciebie?
– jeśli jesteś w pobliżu, omijaj ten rejon
Drogi mogą być częściowo zablokowane przez służby.
– nie zbliżaj się do miejsca pożaru
Sytuacja jest niestabilna, ogień może się szybko rozprzestrzeniać.
– zachowaj ostrożność w lasach i na terenach zielonych
Sucha pogoda zwiększa ryzyko pożarów nawet od najmniejszej iskry.
Służby na bieżąco monitorują sytuację. Więcej informacji pojawi się wkrótce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.