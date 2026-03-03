Pożar magazynu przy ul. Kłobuckiej. Pięciu pseudokibiców z poważnymi zarzutami
Warszawska policja zatrzymała pięciu mężczyzn w związku z pożarem magazynu przy ul. Kłobuckiej. Jak informują służby, podejrzani to pseudokibice jednego ze stołecznych klubów. Grozi im do 8 lat więzienia.
Wspólna akcja policji
Zatrzymania to efekt współpracy funkcjonariuszy z Ursynowa, Mokotowa oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów pięciu osobom.
Mężczyźni mają odpowiadać za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
Pseudokibice jednego z warszawskich klubów odpowiedzą za pożar magazynu przy ul. Kłobuckiej.
Współpraca funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania 5 mężczyzn.
Straty oszacowano na 188 tysięcy złotych
Pożar magazynu przy ul. Kłobuckiej spowodował znaczne straty materialne. Wstępnie oszacowano je na około 188 tysięcy złotych. Na szczęście nie poinformowano o ofiarach wśród ludzi.
Śledczy analizują dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę poszczególnych podejrzanych.
Grozi im wieloletnie więzienie
Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura może również wnioskować o zaostrzenie odpowiedzialności ze względu na chuligański charakter czynu.
Postępowanie jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
Co to oznacza dla mieszkańców
Sprawa pokazuje, że służby konsekwentnie reagują na przestępstwa związane z działalnością środowisk pseudokibicowskich. Policja zapowiada dalsze działania wymierzone w osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Śledztwo w sprawie pożaru trwa, a o dalszych decyzjach procesowych będą informować prokuratura i policja.
