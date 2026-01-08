Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy. Jedna osoba ewakuowana
W czwartek po południu w bloku przy ulicy Bohaterów Warszawy doszło do pożaru mieszkania na poddaszu. Strażacy ewakuowali około 65-letnią kobietę, której stan oceniono jako dobry. Ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale, ale zdarzenie spowodowało utrudnienia w komunikacji miejskiej.
W czwartek po południu w jednym z bloków przy ulicy Bohaterów Warszawy doszło do pożaru mieszkania. Ogień objął lokal znajdujący się na trzecim piętrze, na poddaszu budynku. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.
Mieszkanie uległo całkowitemu zniszczeniu. Strażacy ewakuowali z niego około 65-letnią kobietę. Jak poinformował mł. kpt. Marek Klimek ze stołecznej straży pożarnej, poszkodowana była przytomna, nie doznała poparzeń, a jej stan oceniono jako dobry. Kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
Pożar został szybko opanowany. Strażacy sprawdzili całe poddasze i potwierdzili, że ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale. Jedno z sąsiednich mieszkań było jedynie lekko zadymione. Okopcona została także elewacja budynku oraz klatka schodowa.
Utrudnienia w komunikacji miejskiej
Zdarzenie spowodowało czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie placu Tysiąclecia. W związku z zablokowanym przejazdem autobusy kilku linii zostały skierowane na trasy objazdowe.
Autobusy linii 187 w kierunku Ursus-Niedźwiadek kursowały m.in. ulicami Poczty Gdańskiej, Dzieci Warszawy i Plutonu AK „Torpedy”. Z kolei linie 207 i 401 w kierunku Ursus-Ratusz oraz Ursus-Niedźwiadek zostały skierowane przez ulice Dzieci Warszawy i Kościuszki.
Przyczyny pożaru będą ustalane. Straż pożarna apeluje o zachowanie ostrożności i reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu pożarowym.
