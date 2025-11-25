Pożar na Grochowie. Cztery zastępy straży pożarnej w akcji, mieszkańcy ewakuowani
We wtorek wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ulicy Czapelskiej w Warszawie. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie dotyczyło płonącego mieszkania znajdującego się na parterze budynku.
Po przybyciu strażacy zastali gęsty dym wydobywający się z okien jednego z lokali. Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej oraz sprawdzenia sąsiednich mieszkań. Jak poinformowali funkcjonariusze, pożar objął wyposażenie jednego z pokoi – spłonął materac oraz część mebli. Ogień udało się szybko opanować, zanim rozprzestrzenił się na pozostałe części mieszkania.
Na szczęście nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy kamienicy zostali na chwilę ewakuowani, jednak po przewietrzeniu budynku i sprawdzeniu pomieszczeń urządzeniami pomiarowymi pozwolono im wrócić do lokali.
