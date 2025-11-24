Pożar na Grochowie sparaliżował okolicę! Cztery zastępy walczyły z ogniem.

24 listopada 2025 13:57 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Gęsty dym zaczął wydobywać się z jednego z mieszkań przy ulicy Wiatracznej na Warszawskim Grochowie tuż przed trzynastą. Zgłoszenie wpłynęło o 12.50 i natychmiast postawiło służby na nogi. Na miejsce ruszyły cztery zastępy straży pożarnej, a w okolicy pojawiła się wyczuwalna atmosfera zagrożenia.

Mieszkańcy zaniepokojeni dymem wychylali się przez okna, szukając źródła ognia. Strażacy wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Po wejściu do budynku zdecydowali o siłowym otwarciu drzwi. W środku panowała wysoka temperatura i pełne zadymienie. Nie znaleziono jednak żadnych osób, co potwierdziło, fakt, że mieszkanie na szczęście było puste w chwili wybuchu pożaru.

Sytuację udało się opanować bez konieczności ewakuowania mieszkańców. Ogień nie przeniósł się na kolejne pomieszczenia, a zadymienie nie wymusiło opuszczenia budynku. Służby pracowały szybko, sprawdzając instalacje, piony wentylacyjne i stan klatki schodowej.

Dla mieszkańców Warszawy to kolejny przykład, jak nagle codzienność potrafi zamienić się w kryzys. Dym pojawił się w kilka chwil i mógł sparaliżować całe piętro. Gdy dochodzi do pożaru w bloku, decydują pierwsze minuty, a zgłoszenie złożone o czasie może przesądzić o tym, czy ogień obejmie tylko jedno mieszkanie, czy cały pion.

To zdarzenie przypomina, aby reagować natychmiast, gdy pojawia się zapach spalenizny lub nietypowe zadymienie. Wejście siłowe i szybka akcja czterech zastępów straży sprawiły, że pożar na Wiatracznej zakończył się bez ofiar. Teraz służby ustalają, co wywołało ogień i jak doszło do tak szybkiego i dużego zadymienia mieszkania.

Jeśli mieszkasz w zabudowie wielorodzinnej, warto wiedzieć, gdzie znajdują się gaśnice, hydranty jak otwiera się klatka ewakuacyjna i kiedy wezwać pomoc. To drobiazgi, które jednak w sytuacji realnego zagrożenia decydują o bezpieczeństwie.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl